Google prohrál spor se Sonosem. Hrozí mu zákaz prodeje Pixelů v USA

Jsou tomu téměř přesně 2 roky, kdy výrobce reproduktorů Sonos podal žalobu na Google k federálnímu soudu i Americké komisi pro mezinárodní obchod (USITC) V ní deklaroval, že firma zneužila dřívější spolupráce a s novými produkty, zejména reproduktory porušila několik důležitých patentů, bez kterých by produkty jako Chromcast vůbec nemusely nikdy vzniknout.

Nyní USITC dala Sonosu za pravdu a Google to postavilo do hodně složité situace. U reproduktorů Nest, ale i u jiných repráčků s podporou castování totiž už nebude možné ovládat hlasitost skupiny reproduktorů, a to jak napřímo, tak ani pomocí hlasových povelů či mobilní aplikace.

A jak to souvisí s telefony? Jelikož se patenty týkaly i přímo castování, tak zasaženy nebyly jen reproduktory (ač těch se to týká nejvíce), ale i další elektronika jako Chromebooky nebo právě telefony Pixel. Zde nastává velký problém, jelikož USITC zakázala kvůli porušení patentů dovážet všechna tato zařízení do USA. Pixely, které se vyrábí v Číně tak nebude moci ve Spojených státech prodávat.

Firma dostala ultimátum v podobě 60-denní lhůty, do kdy musí problém vyřešit. V případě reproduktorů půjde o významný problém, u telefonů záleží, jak moc klíčové funkce patenty porušují, ale je možné, že se zákazu půjde vyhnout opravnou aktualizací. Další možností je samozřejmě i odvolání. Pokud by ale ani to neprošlo, lze očekávat, že zákaz by se týkal jen aktuálních telefonů. Google by si totiž jistě dobře pohlídal, aby se to nedotklo i budoucích modelů. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine.

Zdroj: AndroidPolice