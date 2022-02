Google prohrává na vlastním hřišti. Samsung jej předbíhá v updatech Androidu i bezpečnostních záplat

Byl to samotný Google, kdo nás již před lety utvrzoval v tom, že pravidelné aktualizace systému Androidu jsou potřeba stejně jako pravidelné aktualizace zabezpečení telefonů. A je to samotný Google, který teď tahá za kratší konec.

Nejen, že Google, který drží ruku nad systémem Android, už u svých telefonů nenabízí nejdelší dobu softwarové podpory (která by se sama o sobě nabízela), ale americký gigant už nedominuje ani na poli aktualizací zabezpečení. Dříve, než Pixely, dostávají nejnovější aktualizace vybrané modely od Samsungu.

Applu se přibližuje jen Samsung

Samsung již před dvěma lety potvrdil u řad Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z a Galaxy Tab S tři generace updatů Androidu, na což záhy navázal Google se svými Pixely. Americký gigant přislíbil tříletou softwarovou podporu a navrch přidal čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Pro Samsung to však byla jen hozená rukavice. Společně s premiérou řady Galaxy S22 se jihokorejský výrobce dostal na první místo softwarové podpory na Androidu.

Samsung slibuje hned čtyři generace updatů Androidu a pět let bezpečnostních aktualizací, u nichž se dotáhl na Google. A to navíc neplatí jen pro letošní modely, ale i zpětně pro loňské vlajkové smartphony, či pro hodinky Galaxy Watch4. Řada Galaxy S22 tak může na přelomu roku 2025/2026 čekat update na Android 16!

Samsung je tak u Androidu prakticky jedinou konkurencí pro Apple, který své iPhonu aktualizuje až po dobu šesti let. Google je hned v závěsu, ovšem za oběma firmami už je velká propast. Značky Vivo, Xiaomi, Oppo a OnePlus nabízí tříletý plán upgradů jen u těch nejdražších přístrojů, u updatů zabezpečení pak často žádné přesné plány stanoveny nejsou. Levnější stroje se nedočkají často ani na dvou updatů, a to znamená, že spousta uživatelů Androidu nemůže očekávat dlouhodobou softwarovou podporu. Přičemž Samsung s Googlem ukazují, že to jde...

...navíc už nic nestojí na výrobcích čipsetů. Např. Qualcomm již od roku 2020 drží u svých čipsetů čtyřletou softwarovou podporu, tak proč se k nim nepřidají další? Technologický vývoj se v posledních letech zpomalil, čemuž napomohla i koronavirová pandemie. Ve světě, v němž narostly ceny téměř ve všech odvětvích, si lidé zvykli nechávat telefony déle, čemuž má jít ruku v ruce i softwarová podpora. Díky ní bude i starší telefon s novým systémem vypadat stále „svěže“ a moderně, a to bez jakýchkoliv dalších investic. Proč třeba nezůstat u topmodelu tři nebo rovnou čtyři roky?

Pixel 6? Nejméně do října roku 2024...

Google na stránkách softwarové podpory uvádí u Pixelu 6 podporu minimálně do roku 2024. Může to být více, ale Google zatím nic neslibuje. A to je trochu alibistický přístup, protože u ostatních je to už teď jasné černé na bílém. Google už začíná ztrácet i v oblasti pravidelných bezpečnostních aktualizací. Balíčky záplat vždy chystá s předstihem, následně je nabídne OEM výrobcům, kteří si přidají své vlastní opravy a následně update zpřístupní pro své telefony.

Jenže, zatímco se Google plácal s odloženými a evidentně problematickými prosincovými a lednovými updaty pro nové Pixely, Samsung už pro některé svá zařízení začal vydávat únorovou záplatu zabezpečení. A to minimálně o týden dříve, než s updaty začal Google. Ten sám má přitom všechny trumfy v rukávu, telefony si navrhuje sám, nově v nich běží vlastní čipset Tensor, jemuž je na míru uzpůsoben čistý Android. A zdá se, že ani to Googlu nestačí.

Asi je potřeba, aby se na trhu objevilo více výrobců, kteří nabídnou dlouhodobější softwarovou podporu. V opačném případě by mohl Google usnout na vavřínech. Schválně, jakou máte aktuální úroveň zabezpečení ve svém telefonu? Zjistíte ji přes Nastavení - O telefonu - Informace o softwaru. Pokud tam svítí leden nebo únor, jste mezi šťastlivci, pokud máte poslední zabezpečení z loňského roku, naznačuje to, že by se výrobce vašeho telefonu měl o něco více snažit. A to platí i pro samotný Google.

