Google prozradil víc o životnosti baterií v Pixelech. I po tisíci nabíjecích cyklů má jejich kapacita zůstat na 80 %

Google na webových stránkách podpory vůbec poprvé detailně popisuje kvalitu použitých baterií u Pixelů. U řad Pixel 3 až Pixel 8 (včetně Pixelu Fold) jsou baterie technologicky navrženy tak, aby si uchovaly minimálně 80 % původní kapacity po 800 nabíjecích cyklech. U Pixelu 8a a novějších modelů se udává minimálně 80% kapacita baterie po tisíci nabíjecích cyklech.



Od Pixelu 8a nasadil Google do svých telefonů kvalitnější baterie

Od Pixelu 8a je navíc možné přímo v nastavení (Nastavení – O telefonu – Informace o baterii) zjistit počet cyklů, které už baterie absolvovala, společně s datem její výroby a prvního použití v telefonu. Nabíjecím cyklem se rozumí stav, kdy se baterie plně vybije a znovu nabije. Počítadlo zároveň bere v úvahu i částečná dobití. Google při nabíjení Pixelů doporučuje dobíjení při pokojové teplotě (25 °C) a s aktivní funkcí Adaptivní nabíjení.

Prosincový Pixel Feature Drop pomohl s bateriemi i u starších Pixelů (Pixel 6 a novější). Tyto telefony mohou nově omezit maximální úroveň dobití na 80 %, což by mělo zpomalit přirozený úbytek maximální kapacity baterie. Pokud i po dobití na 80 % zůstane nabíječka stále připojena, aktivuje se tzv. bypass baterie, při němž je energie z nabíječky směrována přímo do telefonu mimo baterii. To však funguje pouze při zapnutém telefonu.

Hlídání stavu baterie jako novodobý trend

Google větší transparentností u mobilních baterií následuje Apple, který umí zdraví baterie a zbytkovou maximální kapacitu sledovat již řadu let. Přesto v roce 2023 dostaly jeho aktivity vážnou trhlinu. Po výměně originální baterie v neautorizovaných servisech Apple v nastavení iPhonů přestal zobrazovat informace o jejím zdraví. Důvodem byla snaha přimět uživatele k instalaci baterie v oficiálním servisu namísto využití (levnějších) nezávislých servisů.

Apple za to byl oprávněně kritizován, a proto od iPhonů 16 již umožňuje výměnu baterií kdekoliv, aniž by následně jakkoliv omezoval funkce iPhonů.

