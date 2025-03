Google prý sleduje uživatele Androidu od prvního zapnutí telefonu. Mohou za to předinstalované aplikace

Většina uživatelů počítá s tím, že chytrý telefon shromažďuje různé informace o jejich chování. V oblasti ochrany soukromí uživatelů mobilních zařízení se ale objevují vážné problémy. Nejnovější zprávy naznačují, že Google sleduje uživatele Androidu ještě dříve, než vůbec spustí jakoukoli aplikaci. Co to znamená pro běžného uživatele?

Podle nedávné studie profesora Douga Leitha z Trinity College v Dublinu Google shromažďuje data ze zařízení s Androidem prostřednictvím „cookies, identifikátorů a dalších dat“, které potichu ukládá do telefonů. Tato data se sbírají prostřednictvím předinstalovaných aplikací, jako je Obchod Google Play a Služby Google Play, a to bez předchozího souhlasu uživatelů.

Nejméně čtrnáct sledovacích mechanismů

Analýza odhalila nejméně čtrnáct sledovacích mechanismů, včetně cookies a unikátních identifikátorů zařízení, které Google automaticky generuje hned při prvním spuštění telefonu. To se děje bez jakéhokoli upozornění či možnosti vyjádření nesouhlasu. Některé z těchto mechanismů přežijí i obnovení do továrního nastavení a ani nepřihlášení k Google účtu nezabrání určitým formám sledování.

Konkrétně to funguje tak, že se po zapnutí telefonu a přihlášení k účtu Google automaticky aktivují různé sledovací mechanismy. Mezi ně patří například „cookie DSID“, která má údajně identifikovat přihlášeného uživatele na webech mimo Google a zajišťovat respektování jeho nastavení personalizované reklamy. Problém je, že tento soubor cookie je nastaven bez souhlasu uživatele a neexistuje možnost jeho deaktivace.

Dalším znepokojivým prvkem je „Google Android ID“, což je jedinečný identifikátor zařízení, který je spojen s účtem Google. Tento identifikátor se vytvoří už během prvního spuštění telefonu a odesílá data zpět do Googlu, i když se uživatel odhlásí. Navíc tato identifikace přetrvává i po obnovení do továrního nastavení.

Hlavním problémem je netransparentnost

Hlavním problémem je netransparentnost. Zatímco při návštěvě webových stránek musí uživatelé v EU potvrdit souhlas s ukládáním cookies, u předinstalovaných aplikací Google se nic takového neděje. Studie ukázala, že velká část sledovacích prvků se ukládá ještě předtím, než uživatel otevře jakoukoli aplikaci nebo udělí jakákoli oprávnění. To by mohlo představovat porušení evropských směrnic o ochraně osobních údajů, včetně GDPR.

Google potichu sleduje uživatele systému Android

Google nepopřel žádná konkrétní zjištění, ale uvedl, že nesouhlasí s právní interpretací. Zdůraznil, že jeho technologie jsou navrženy tak, aby poskytovaly uživatelům užitečné služby. Nevyjádřil se však k tomu, zda plánuje změnit způsob, jakým tyto cookies a identifikátory ukládá.

Výzkum navázal na dřívější odhalení, že Google sleduje hovory a zprávy v aplikacích Zprávy a Telefon, přičemž uchovává data o časech a délkách hovorů. Abychom byli zcela přesní: Google nezískává obsah hovorů nebo zpráv, ale sbírá metadata o tom, kdy byly uskutečněny a jak dlouho trvaly.

Pro Google to není dobrá zpráva

Tato zjištění přicházejí v době, kdy se Google potýká s kritikou ohledně jiného kontroverzního prvku, nazvaného „SafetyCore“. Tento nástroj, který byl automaticky nainstalován na mnoho zařízení s Androidem, skenuje obrázky, vyhledává a filtruje explicitní obsah.

SafetyCore nelze běžnými prostředky odinstalovat a někteří uživatelé hlásí, že po aktualizaci systému se znovu objeví i po manuální deaktivaci. I když Google tvrdí, že skenování probíhá lokálně na zařízení, uživatelé si stěžují na instalaci bez jejich souhlasu. Zde Google selhal v komunikaci o tom, jak přesně nástroj funguje a proč byl instalován automaticky.

Je evidentní, že v oblasti ochrany soukromí na Androidu je stále co zlepšovat. Uživatelé by měli mít větší kontrolu nad svými daty a transparentnější informace o tom, jak jsou shromažďována a používána. Jediným skutečně efektivním způsobem, jak se sledování vyhnout, je přejít na alternativní operační systém bez služeb Google. Pro běžného uživatele to ale není snadné, ani praktické.