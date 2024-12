Google se chválí za letošní vylepšování marketu s aplikacemi Play. My v tom vidíme spíš větší zaměření na reklamy

Google se na svém blogu pochlubil letošní postupnou evolucí aplikačního obchodu Google Play. Zatímco dříve se jednalo o základní kostru obchodu, v němž jste mohli procházet aplikace, číst recenze a stahovat obsah, v posledních letech se Google Play proměnilo do dynamické platformy. Podle Googlu se jedná o místo, kde můžete najít „relevantní“ a doporučený obsah, a tato „evoluce“ obchodu bude pokračovat i v příštím roce. Na nás to však působí spíše tak, že chce Google do obchodu dostat ještě více reklam.



Google si letos chválí změny v obchodu Google Play. My v tom vidíme jen větší množství reklam a „doporučeného obsahu“

Letos se Google soustředil na to, aby pro vývojáře bylo co nejsnadnější publikovat nové aplikace. Předběžné kontroly jim ukáží možné problémy a nedostatky aplikací a her ještě předtím, než jsou k dispozici ke stažení. Noví vývojáři se mohou účastnit programů, v rámci nichž Google nabízí financování a různé tréninkové programy. Google zapracoval i na vyhledávání aplikací, třeba tím, že ve vyhledávací liště přímo vidíte akční nabídky, a nově také vyhledávací trendy platné pro váš region.

Ne všechny změny jsou k lepšímu

Další novinkou byly nové platební možnosti, do obchodu např. přibyl Blik, který je oblíbenou platební metodou v Polsku. V rámci předplatných se objevily flexibilní plány, které mají přinést výhody, jak vývojářům, tak uživatelům aplikací. V neposlední řadě se Google chlubí i bezpečností, protože každý den Play Protect skenuje 200 miliard aplikací a hledá v nich škodlivé kódy. Pokud v aplikacích skutečně najde problém, informuje o tom uživatele, a Google může podezřelý obsah i na dálku zablokovat. Vývojáři mohou také uživatele přinutit aktualizovat aplikaci na novou verzi, v opačném případě se vůbec nespustí.



Přímo ve vyhledávání v obchodu uvidíte i vyhledávací trendy ve svém regionu

Google Play začal v hojné míře využívat i umělou inteligenci Gemini. Třeba pro tvorbu „AI recenzí“, AI přehledů nebo pro vytvoření sekce „Otázky a odpovědi“. AI recenze zatím nejsou k dispozici v češtině, ale je jen otázkou času, než budou k dispozici i v ostatních jazycích, než jen v angličtině. Ne všechny změny jsou ale k lepšímu. Obchod v letošním roce zahltily reklamy. Když si přesně vyhledáte název aplikace, je na prvním místě jen tehdy, pokud si její vývojáři platí reklamu. V opačném případě je při nejlepším až druhá, a na prvních pozicích se zobrazuje minimálně jedna reklama aplikace z podobné kategorie. Poté následuje doporučený obsah a časově omezené akce.

Nákupy her a aplikací potvrzujete heslem k účtu, což mi přijde daleko více bezpečné, než biometrika. I přesto Google při každém nákupu automaticky zaškrtává políčko „příště použít biometriku“, i když o tom nemáte zájem. Inu, nákupy otiskem prstů jsou rychlejší a nejsou tolik „otravné“ jako vypisování hesla. A díky tomu na Google Play můžete snadno utratit více, než byste chtěli.

Další změnou prošla vyhledávací lišta, která se z horní části úvodní obrazovky přesunula do spodní lišty. Google totiž chce, abyste využívali jeho novou obrazovku, ve které hledáte hry a aplikace podle typu a současně máte tu a tam před sebou reklamu. I tento režim však můžete směle přeskočit. Pokud dvakrát rychle za sebou stisknete tlačítko s lupou ve spodní části displeje, okamžitě se vám zpřístupní staré dobré vyhledávání.

Google má se svým obchodem velké plány, a do budoucna jej hodlá nadále rozvíjet. V prvé řadě chce, aby byl obchod ještě více interaktivní a personalizovaný, současně má být i zjednodušeno placení za vybraný obsah. Z našeho pohledu to však znamená spíše ještě více reklam a upozorňování na obsah, který vlastně ani nechcete.

Zdroj: Googleblog, Androidpolice