Google se naučí zobrazovat reakce z Apple iMessage. Využije k tomu emoji

Apple před pár lety ve zprávách iMessage přišel s možností reakcí na konkrétní zprávy podobně jako to umí i některé další messengery. Narozdíl od nich však je nevýhodou, že to funguje pouze v rámci iMessage na iPhonech. Sílou zvyku a taky integrací iMessage do aplikací zprávy se však běžně stává, že uživatelé tyto reakce používají i u SMS zpráv od uživatelů z Androidu.

V takovém případě aplikace Zprávy od Googlu takovouto reakci převáděla do textové formy ve formě: Líbí se „Text zprávy“, což působilo velmi podivně. Server 9To5Google však ve zdrojových kódech poslední verze aplikace objevil, že Google již do aplikace plánuje přinést plnou podporu těchto reakcí.

V kompilovaném kódu je vidět, že v budoucí verzi aplikace již tyto reakce správně reprezentuje jako emoji přímo u konkrétní bubliny se zprávou. Samozřejmě se malinko liší, například srdíčko na iOS bude na Androidu reprezentováno jako jako emoji se srdíčky v očích a podobně. Přesto půjde o značné vylepšení, které zelegantní komunikaci v rámci zpráv od Applu a Googlu. Kdy se však funkce rozšíří a zda se dostane i k nám, to se uvidí. Prvně však zamíří tam, kde jsou používány zprávy typu RCS.

Emotikony Googlu: