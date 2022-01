Google se opřel do iMessage. Podle něj je jen nástrojem k tomu, aby donutil mladé uživatele používat iOS

V zámoří v průběhu víkendu se vyhrotila kauza týkající se služby iMessage od Applu. Vody rozvířil článek na webu Wall Street Journal, který na Twitteru sdílel víceprezident Googlu Hiroshi Lockheimer a následně i oficiální Android účet, který praktiky nastolené Applem v rámci kompatibility iMessage přirovnává k šikanování. V čem je však konkrétně jádro pudla?

Kauza „Apple vs. Epic Games“ vynesla na povrch další zajímavé informace. Tentokrát se týkají služby iMessage, která, minimálně v USA, plní stěžejní roli v životech mladých uživatelů smartphonů a jejich rodičů. Apple tedy primárně nikdy nechtěl iMessage nabídnout na konkurenčních platformách, což dosvědčují i zveřejněné útržky e-mailové komunikaci některých vysoce postavených zaměstnanců Applu.

Spolupráce iMessage s Androidem dnes už funguje částečně, ovšem za celým systémem lze vidět jakousi „skrytou“ šikanu. V konverzacích využívají iOS uživatelé modré komunikační bubliny, zatímco Android uživatelé mají „méně cool“ zelené bubliny. Na první pohled je tak jasné, kdo používá kterou platformu. A právě kvůli tomu se mohou děti cítit šikanováni. Nejen, že nemají plnou funkčnost služby (smajlíci se přepisují textově), ale už na první pohled je systém vede jako „odlišné". A to se bavíme o USA, kde je otázka svobodné a veřejné „volby“ pohlaví v posledních letech otevřeným tématem číslo jedna.

iMessage should not benefit from bullying. Texting should bring us together, and the solution exists. Let’s fix this as one industry. 💚💙 https://t.co/18k8RNGQw4 — Android (@Android) January 8, 2022

Pro spoustu mladých lidí může být sociální tlak neúnosný, takže se omlouvají v konverzacích za to, že mají Android! Vzniklo i spousta „meme“, které si berou na paškál komunikaci zelených a modrých bublin z iMessage. Spousta uživatelů totiž zelené bubliny z principu úmyslně přehlíží. A toto nálepkování (někteří zelené bubliny doslova označují jako „nechutné“) je podle Googlu v současné době zcela absurdní.

Podle Hiroshiho Lockheimera neexistují žádné technické zádrhely na plnohodnotné propojení iMessage s Androidem. Řešení v současné době existují a Google veřejně vyzývá Apple, aby se spojil s dalšími účastníky mobilního průmyslu a tyto postupy integroval. Lidé by totiž měli mít možnost vzájemně textově komunikovat bez uměle vytvořených bariér.

Z původně interní e-mailové komunikace z roku 2013 vyplývá, že pokud by Apple zprovoznil plnou funkci iMessage na Androidu, znamenalo by to, že pro rodiny, kde je dominantní iPhone, by padla poslední bariéra proti pořízení levnějšího Androidu. Za současného stavu tak pro mnohé uživatele není migrace na Android na pořadu dne. I kdyby chtěli, čeká je za to prakticky vyřazení z kolektivu přátel. A to jen proto, že změnili mobilní platformu a iMessage to na ně „práskne“. Ano, tyto praktiky se v tichosti dějí i v roce 2022...

Zdroj WSJ, Reddit