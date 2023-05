Google se spojí se Samsungem v otázce aplikací běžících na pozadí. U Androidu 14 už nemají být ukončovány na pozadí

Nefunkční aplikace na pozadí kvůli agresivní optimalizaci baterie, která se zapíná automaticky, nebo notifikace aplikací, které do lišty vůbec nedorazí - to je následek dlouholetého problému operačního systému Android. U některých uživatelů je velmi výrazný, u jiných zase méně nápadný, ovšem stále se jedná o problém, který je třeba už konečně vyřešit. A proto se Google dohodl na uzší spolupráci se Samsungem. Hotovo má být v době vydání finální verze Androidu 14.

Efektivní práce s aplikacemi na pozadí, to je záležitost, kterou řeší Google prakticky po celou dobu existence Android. Před verzí 6.0 Marshmallow měly aplikace minimální omezení, jenže stačilo mít na pozadí více takto „neomezených“ aplikací, a velmi tím trpěla výdrž telefonu na jedno nabití. V Androidu 6.0 pak Google začal „utahovat kohouty“, a přidal do systému režim Doze. Ten zase při uspání telefonu ukončil úplně všechny aplikace na pozadí. Jednalo se o další extrém, a ani ten nebyl ideální.



Samsung dlouhodobě dominuje žebříku značek, které agresivně ukončují aplikace na pozadí. I proto se Google spojil se Samsungem, aby v Androidu 14 nastala potřebná změna, která zasáhne všechny značky na trhu. U Samsungů se změny dočkáme společně s nadstavbou One UI 6 (Zdroj: Dontkillmyapp)

Od té doby dal Google vývojářům spoustu možností, jak udržovat na pozadí aplikace a systémové služby, a prakticky každou generaci systému Android k tomu americký gigant přidal nějaká vylepšení. Po několika letech to vypadá, že má Google v otázce procesů na pozadí konečně jasno. Vývojáři dostanou do rukou nové API pro služby na popředí, s nímiž mohou komunikovat služby na pozadí. Konkrétně mohou systému efektivně sdělit, proč zrovna teď potřebují běžet na pozadí.

Aplikace na pozadí, díl čtrnáctý

Aplikace běžící na pozadí budou moci potvrdit, že patří do některé z kategorií, které budou mít na pozadí „vždy zelenou“. Konkrétně se jedná o zaměření aplikací na telefonování, zdraví, synchronizaci dat, polohu a přehrávání multimédií. Pokud ale budou vývojáři aplikací maskovat své aplikace za výše uvedené typy, a Google na to přijde, z obchodu tyto aplikace nenávratně zmizí.

Google nové API pro služby na popředí ladí se svým největším partnerem, jihokorejským Samsungem. Ten již oficiální cesotu potvrdil, že služby na pozadí budou v Androidu 14, resp. v nadstavbě One UI 6, konečně fungovat tak, jak by měly. A to znamená, že konečně zůstanou na pozadí bez agresivního ukončování. Inu, Samsung je v tomto případě partnerem Googlu ze zištných důvodů. V nepopulárním žebříčku Don't kill my App dlouhodobě a neotřesitelně okupuje první pozici kvůli agresivnímu ukončování aplikací na pozadí. Kýžená změna do telefonů řady Galaxy dorazí až s nadstavbou One UI 6 a nejnovější verzí Androidu, což bude ostatně platit i pro další značky na trhu.

Představení nadstavby One UI od Samsungu:

Zdroj Googleblog