Google se spojil s velkými evropskými operátory. Společně chtějí, aby se z iMessage stala regulovaná služba

Googlu se podařil husarský kousek. Po letech, kdy se snažil Apple upozornit na RCS a vzájemnou interoperabilitu zpráv mezi iOS a Android, zřejmě konečně našel řešení, jak Apple donutit ke změně. Spojil se s významnými evropskými operátory, kteří ve společném dopise společně s Googlem požadují, aby byla služba iMessage považovaná za tzv. „Core Platform Service“. A to by znamenalo, že by musel Apple do března příštího roku přidat do služby kompatibilitu třeba s WhatsApp nebo s dalšími komunikačními platformami.



Toto je aktuální rozvržení „strážců“ a regulovaných služeb. iMessage se vyhnulo prvnímu kolu, ovšem za jeho zařazení na seznam čerstvě lobuje Google společně s velkými evropskými operátory

Od 6. září je Apple považován za jednoho ze „strážců“ (anglicky „gatekeeper“), ale osobně pro mě bylo velkým překvapením, že EU iMessage mezi regulované služby nezařadila. EU však alespoň zahájila šetření, zda by do nových pravidel DMA neměla spadat i služba iMessage, které potrvá až pět měsíců. A svou trochu chce v rámci něj přispět do mlýna i Google. Ve společném prohlášení s operátory Vodafone, Deutsche Telecom, Telefónica a Orange lobuje za to, aby se s iMessage zacházelo stejně jako s dalšími regulovanými službami.

Aby se mohlo jednat o regulovanou službu „Core Platform Service“, musí mít v EU 45 milionů aktivních uživatelů. Apple se tomu samozřejmě brání a chce si držet přístup na iMessage „zuby nehty“. EU však má podezření, že iMessage nepřímo přispívá do finančních výsledků Applu, a zpráva vyslaná Googlem společně s velkými nadnárodními operátory bude mít jistě velkou váhu. Applu to může situaci jen zhoršit.

Není Safari jako Safari

EU má čas na rozhodnutí do konce února příštího roku. Společně s iMessage se vyšetřuje i prohlížeč Safari. Ovšem i zde se Apple srdnatě brání jakékoliv možné regulaci. Americký gigant začal tvrdit, že používá tři různé prohlížeče se stejným názvem Safari. Jeden na iOS, druhý na iPad OS a třetí na MacOS. A to přes to, že současně má na svém webu vystavený slogan „Same Safari. Different Devices“ (aneb „Stejný Safari. Různá zařízení“) odkazující na režim Continuity.



Safari není jedno, ale jedná se o tři prohlížeče se stejným názvem. To tvrdí Apple, aby se vyhnul regulaci. Jenže, současně na svém webu uvádí, že se jedná vždy o stejný Safari, ale jen o jiná zařízení...

Jenže, Apple také tvrdí, že používá pět různých operačních systémů, a pět různých aplikačních obchodů s názvem App Store. A je jen na čase, než mu to EU „spočítá“...

Zdroj: Financial Times (paywall) via Gsmarena