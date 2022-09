Google si i na září připravil několik šikovných drobností, které se brzy dostanou na všechny Androidy

Google zařízení s Androidem pravidelně vylepšuje updaty, které na telefon dorazí v podobě aktualizovaných Google služeb. Ty tak do telefonů přinesou drobné novinky, k nimž není třeba „velká“ aktualizace softwaru.

První drobný update, který do telefonů dorazí v průběhu září, je update funkce Sdílení nablízko. Nově bude možné z nabídky sdílet soubory mezi všemi vašimi zařízeními (Android, Chrome OS), kde jste přihlášen, přičemž přesuny souborů nebude nutné individuálně odsouhlasit. Budou probíhat i při zamknutém displeji. Funkce bude k dispozici v následujících týdnech na Androidu 6 a výše. Výhledově se má Sdílení nablízko dostat i na další platformy, např. na Windows.



Sdílení nablízko bude brzy fungovat bez potvrzování, a to u zařízení, která máte přihlášena pod stejným Gmail účtem

Tablety se zase mohou těšit na větší widgety s rozměrnějším fontem, který půjde snadno přečíst. Miniaplikace bude navíc možné roztáhnout na větší plochu a využít tak dostupný prostor. Klávesnice Gboard, která je, minimálně u telefonů s čistým Androidem vedena jako defaultní, se nově naučí „emotizaci“. Stačí napsat větu, stisknout tlačítko, a některé slova budou převedena na odpovídající emoji. V první vlně se však myslí jen na uživatele s anglickou klávesnicí. Přes Gboard si budete moci v „emoji kitchen“ nakombinovat své vlastní emoji nálepky.

Ukázka funkce Emogify a nových Bitmoji:

Přes aplikaci Google Meet bude možné nově společně sledovat videa na YouTube či hrát jednoduché hry (UNO! Mobile, Kahoot!, Heads Up!), a to až ve skupině sta osob. Hlavního řečníky se nově můžete připnout do horní části displeje, takže bude jeho portrét čtyřikrát větší, než u ostatních. Novinky se brzy dostanou na tablety a smartphony prostřednictvím aktualizace aplikace Google Meet.

V rámci Usnadnění se objevují nové funkce pro hluché a špatně slyšící osoby. Telefon či chytré hodinky dokáží upozornit na důležité zvuky domácnosti, např. na požární alarm, tekoucí vodu, klepání na dveře či štěkání psa. Jakmile zařízení zvuky zaregistrují, dají o tom vědět vibracemi či blikáním přisvětlovací diody. Nově je možné nahrát si různé další zvuky, a pokud je telefon v budoucnu zaregistruje, opět na ně upozorní.

Androidy nově upozorní na známé i neznámé zvuky:

Na hodinky s Wear OS se dostane miniaplikace Google Keep, která umožní přímo ze zástupné aplikace diktovat poznámku nebo úkol. Ve stejné aplikace můžete vaše dokumenty i přímo spravovat, a to bez nutnosti odemknutí telefonu. Na Wear OS brzy dorazí i podpora Bitmoji, a to poté, co si své Bitmoji navrhnete na webu, ve stejnojmenné telefonní aplikaci či ve Snapchatu, a následně pošlete do hodinek. Bitmoji se navíc může měnit podle aktuálního času, fáze dne, počasí a úrovně vaší fyzické aktivity.

