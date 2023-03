Google si vyšlápne na aplikace, které slibují zrychlení Androidu. Stejně nefungují, jen zbytečně zabírají paměť

Na Google Play prakticky od jeho prvopočátku daří aplikacím, které slibují „zrychlení Androidu“. Vývojáři těchto aplikací cíli na uživatelé starších telefonů, nebo levných novinek, které jsou díky slabšímu hardwaru více či méně „těžkopádné“. Jenže ve většině případů se jedná pouze o sliby, protože omezený hardware softwarem nijak nenahradíte. Vývojáři své „zrychlovací“ aplikace samozřejmě plní vysokým počtem reklam, a těmto praktikám Google brzy konečně učiní přítrž.

Aplikace pro zrychlení levných Androidů často udělají více škody, než užitku. Originální systém od výrobce má vlastní mechanismy k tomu, jak nakládat s úlohami na pozadí a na popředí. A to vzhledem k dostupnému hardwaru a kapacitě operační paměti. Ukončování procesů na pozadí bez ohledu na to, v jakém stavu se nacházejí, může v konečném důsledku systém ještě více zatížit. Aplikace se sice najednou ukončí, ale při opětovném najíždění potřebuje daleko více prostředků, než kdyby byla obnovena z operační paměti.



Od letošní verze Androidu tak Google omezí nejčastěji používané oprávnění pro hromadné ukončování aplikací. Pokud bude v telefonu Android 14, bude toto oprávnění sloužit jen k ukončení samotného „zavírače aplikací“, který už nebude mít žádnou kontrolu nad životním cyklem ostatních aplikací.

Ostatně, už počátku se jednalo o jakousi „díru“ v Androidu, která porušuje aplikační sandbox Androidu. Každá aplikace v systému totiž běží ve vlastním izolovaném procesu, který s ostatními může komunikovat jen prostřednictvím standardizovaných přístupů. Ukončování všech aplikací v telefonu mělo být od prvopočátku umožněno jen systému, nikoliv prakticky jakékoliv doinstalované aplikaci z Google Play.

Google v dokumentaci k nové změně uvádí i známý fakt, který však někteří uživatelé levnějších či starších Androidů nechtějí přijmout: „Není možné, aby jakákoliv aplikace třetí strany vylepšila paměť, napájení nebo regulaci teploty Android zařízení.“ Valná většina pomalých Androidů naráží na to, že v interní paměti telefonu už není prakticky žádné místo. A to různými „boostery“ a „čističi“ jen tak nezískáte. Mnohem efektivnější je zálohování telefonu, obnovení do továrního nastavení a opětovná instalace jen těch aplikací, které skutečně využijete.

