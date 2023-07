Google si neuhlídá ani připravovaný Pixel 8 Pro. Tester jej vyfotil i se svými osobními údaji a vystavil na internet

Jeden z neopatrných testerů propálil do éteru první živé fotografie připravovaného Pixelu 8 Pro. Skoro by se dalo říci, že se jednalo o mladickou nerozvážnost, protože tester na fotkách zachytil odraz svého obličeje, aktuální GPS souřadnice a také unikátní vzor na zádech zařízení, který je jednoznačně přiřazen k osobě, která telefon testuje. A protože to ze sdílené adresy bylo jen kousek ke kancelářím Googlu v irském Dublinu, je pravděpodobné, že tester už u Googlu nepracuje. Fotografie z Redditu velmi rychle zmizely. Jenže, co se jednou dostane na web, to tam už nenávratně zůstane...

Na fotce níže můžete vidět přední stranu telefonu s nasazným krytem, která na obrazovce fast bootu ukazuje hardwarové detaily. Kódové označení telefonu je „husky“, a je v něm k dispozici 12GB operační paměť LPDDR5 od Samsungu a rychlé 128GB úložiště UFS od firmy SK Hynix. V bootloaderu je vidět i zmínka označení „ripcurrent“, což by měla být reference na čipset Tensor G3, u něhož se objevuje i kódové označení „zuma“. A právě to je uvedeno i na nálepce na zádech. Na té se dozvídáme, že se jedná o telefon „Class 1“ určený pro testování a hodnocení, jehož používání v mobilních sítích nebylo schváleno, ani v USA, ani v Evropě.



První živá fotografie prototypu připravovaného Pixelu 8

I přesto, že se jedná jen o prototyp, můžeme si všimnout matných skleněných zad, která tentokrát nejsou dvoutónová. Část nad pruhem s fotoaparáty a zbytek těla sdílí stejný odstín. Fotoaparáty mají být u telefonu hned tři, a to 50Mpx hlavní snímač, 64Mpx širokáč a teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Pod přisvětlovací diodou je zcela názorně vidět teploměr, který bude hlavním lákadlem podzimní premiéry řady Pixel 8.