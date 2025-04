Google si patentoval reverzní bezdrátové nabíjení přes displej. Abyste mohli s telefonem i při nabíjení stále pracovat

Smartphony s podporou bezdrátového nabíjení často podporují i reverzní bezdrátové nabíjení. To znamená, že ze zad telefonu můžete v případě nouze dobít třeba chytré hodinky nebo sluchátka, pokud nemáte po ruce zásuvku nebo správný adaptér. Problémem však je, že telefon při nabíjení musíte otočit displejem dolů, takže jej nemůžete nijak ovládat. Google na tento problém myslí a ve zveřejněném patentu navrhuje možné bezdrátové dobíjení přes displej, pod nímž by byly umístěny nabíjecí cívky.



Google u svého patentu ukazuje na možnost budoucího bezdrátového nabíjení skrz displeje telefonů

Patent sice ukazuje plochy pro dobíjení u skládacího telefonu, jistě by se však dal uplatnit i u telefonů klasické konstrukce. Jako ukázka slouží videohovor, při němž na displeji vidíte všechny osoby, takže nabíjené hodinky nebo sluchátka by nijak nepřekážely. Podobně by tomu bylo i při nabíjení sluchátek v levém horním rohu a hodinek v centrální části jedné z polovin displeje, přičemž byste současně viděli většinu přehrávaného videa. A kdyby někdo zrovna při nabíjení zavolal, mohli byste přijmout hovor a například jej nastavit na hlasitý odposlech.

Na druhou stranu by přesunutí cívky znamenalo daleko častější využívání této funkce. Používám sluchátka i hodinky, ale kvůli nepraktičnosti reverzního dobíjení ze zad smartphonu tuto funkci nevyužívám. Jednak proto, že při nabíjení nemohu používat telefon, jednak kvůli tomu, že musím telefon položit displejem dolů, což představuje riziko poškrábání displeje. Musíme však myslet na to, že se jedná o patent, který nemusí spatřit světlo světa. Na druhou stranu, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby se podobná funkce dostala do druhé generace skládacího Foldu od Googlu.