Google si utahuje z LG a přináší 113 důvodů, proč přejít na Pixel. Jen aby se mu to nevymstilo...

Google na svém YouTube kanálu vydal osmiminutové video, v němž vymyslel 113 důvodů k tomu, proč ze svého stávajícího zařízení přejít na Pixel. První větou se však americký gigant zcela zbytečně naváží do firmy LG, která letos přestala vyrábět mobily: „113 důvodů pro přechod na Google Pixel, když značka vašeho stávajícího telefonu přestala vyrábět telefony“. Jenže, co když je Google dalším na ráně?

Google si dal se svým videem skutečně záležet, byť celá řada ze 113 důvodů je jen úsměvná nebo jen zbytečná omáčka kolem. Ano, Google ve videu zmiňuje třeba klíčové vlastnosti čistého Androidu a foťáků, a to zejména v souvislosti s Pixelem 5a, na němž běží Android 11. Přímo proti LG je použit i důvod číslo 30, v němž se uvádí: „Google je znám kvůli vyhledávání na webu a mapování světa, ne jako výrobce praček“. Na závěr je vidět 113 důvod, a to Pixel 6 s Androidem 12, kvůli němuž by mohl žebříček 113 důvodů vzniknout úplně nanovo...

...jenže, je to právě nový Pixel 6, který by měl Googlu dělat velké vrásky. Už ze startu prodejů bylo jasné, že ani tentokrát to nebude bez chyb. Pixel 6 měl zelené displeje, které si vymýšlely druhý výřez, a teď telefon, pro změnu, není vůbec k dostání. Prodeje telefonu byly zahájeny 28. října, a vypadá to, že Google neměl vyroben dostatek kusů, takže teď ani jeden z modelů prakticky není dostupný.

Google uvádí 113 důvodů, proč přejít na Pixely:

Pomiňme fakt, že Google v Česku Pixely oficiální cestou nenabízí (musíme spoléhat na dovoz), ovšem nevyrobit dostatek telefonů v předvánoční době – to může Pixelům zlomit vaz. A to ještě nebereme v potaz globální nedostatek čipů, který může širší dostupnost Pixelů na trhu ještě více oddálit. Pokud se čekání protáhne až do příštího roku, budou mít šestkové Pixely novou konkurenci, minimálně mezi novinkami od Samsungu a Xiaomi. A nikde není psáno, že by Pixely nemohly z trhu zmizet hned po LG...