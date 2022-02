Google si vypůjčil funkci z iOS. Postup stahování a instalace aplikace uvidíte přímo v ikoně na ploše

Google do čistého Androidu 12 přidal drobný detail, který si vypůjčil z iOS. Jedná se o informaci týkající se průběhu stahování aplikace. Zatímco dříve se na pohotovostní ploše objevila ikona nově stažené apky až po dokončení její instalace, u čistého Androidu už se ikona objeví krátce po instalaci. A přímo na ní můžete vidět, jak velká její část je už stažena do telefonu. Podle některých názorů má tato změna spojitost i s režimem Play as you download, který byl oznámena loni v červenci.

Ikona nově stahované aplikace naznačuje, že právě takto mohou fungovat hry z programu Play as You Download. Ikona se tak objeví ještě před kompletním stažením hry, popř. si můžete stahovanou hru spustit přímo tlačítkem Hrát v listingu na Google Play. Kruh okolo ikony ukazuje postup stahování, aplikací čekají na stažení a následně i postup instalace. Až po jejím ukončení se jinak šedá ikona hry či aplikace probarví a vy se dozvíte i její název.

Zatím to však vypadá jako funkce launcheru, konkrétně Pixel launcheru, který běží v telefonech od Googlu. Pokud by OEM výrobci chtěli u svých launcherů podobnou funkcionalitu, museli by tuto možnost nejprve implementovat. Na druhou stranu, hraní částečně stažených her, které musí podporovat nový aplikační formát AAB, zatím funguje jen na Pixelech a na několika vybraných Androidech. Další podporované telefony přibývají postupně, a to přesně v těchto dnech společně s updatem na Play Store 29.2. S dalšími telefony máme počítat v průběhu letošního roku.

Představení funkce Play as you download:

Zdroj Androidauthority