Google sjednotí umělou inteligenci pod označení Google AI. Chystané Pixely dostanou tři nové AI funkce

Google v připravované řadě Pixel 9 přinese nové funkce umělé inteligence, a my si budeme zvykat na nový název. Samsung používá pro své AI nástroje označení Galaxy AI, Apple zase původní význam zkratky AI převedl na Apple Intelligence. A Gemini, už jen z pohledu samotného názvu, nedosahovalo robustnosti obou zmiňovaných řešení. To se však u nových Pixelů změní, protože Google dostane pod jednu střechu všechny své nástroje umělé inteligence. A bude jim říkat jednoduše Google AI.



Ta bude sdružovat stávající i nové funkce. První položkou bude Gemini v podobě, jakou známe dosud. Pod Google AI spadá i Circle to Search (alias „Vyhledej zakroužkováním“), což je funkce dostupná převážně u Pixelů a Samsungů. Dále budou následovat tři softwarové novinky. Add Me by měla být vylepšenou verzí funkce Best Take, která na fotkách dokáže změnit výrazy osob, které použije z jiných souběžně pořízených fotek. Dá se očekávat, že umělá inteligence na fotky dostane i ty, kteří u původního snímku ani nestáli před objektivem. Jak konkrétně to bude vypadat, uvidíme už 13. srpna.

Inspirace u Microsoftu

Za funkcí Studio můžeme čekat různou kreativní tvorbu, která by se měla podobat funkci Apple Image Playground. Ve studio si vytvoříte obrázky, upravíte fotografie a možná si vytvoříte video pomocí umělé inteligence. Funkce Pixel Screenshots nám zase připomíná kontroverzní funkci Recall u Microsoft Copilot. A zatímco by měl Microsoft přístup úplně ke všemu, co ve Windows 11 děláte (a právě proto je zatím vývoj funkce pozastaven), Google dokáže vyextrahovat informace jen ze screenshotů obrazovky, které si pořídíte.



Detaily chystané funkce Pixel Screenshots, která vzdálené připomíná Recall u Microsoft Copilot

Z pohledu mobilní umělé inteligence nás čeká několik zajímavých měsíců. Ještě před Googlem se k velké mobilní premiéře chystá Samsung, konkrétně 10. července. Společně s novou řadou skládacích telefonů se očekávají i nové funkce umělé inteligence. A pak to máme ještě zářijový veletrh IFA v Berlíně, jehož důležitost v mobilním světě za poslední roky klesá, ovšem tu a tam se na něm odehraje i některá světová premiéra. A nemusí se nutně jednat o mobilní hardware, ale třeba o mobilní software...

Zdroj: Androidauthority