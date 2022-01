Google spěchá se zprovozněním Android her ve Windows. Jaké budou minimální hardwarové požadavky?

To, že se Microsoft v systému Windows 11 domluvil na spolupráci s Amazonem, udělalo Googlu velkou čáru přes rozpočet. Microsoft dodal Android subsystém, Amazon zase svůj aplikační obchod. Jenže, subsystém podporuje i tzv. sideloading, takže mají uživatelé poslední verze Windows dveře otevřené prakticky k jakékoliv hře a aplikaci z Androidu. Google však chce již velmi brzy na desktopu brzy vydat svou vlastní aplikaci, která by zpřístupnila Android hry oficiální cestou.

Google oznámil expanzi služby Google Play Games na Windows 11 loni v prosinci, a právě teď rozjíždí betatestování v Hong Kongu, Jižní Koreji a na Taiwanu. Mezi první podporované hry patří Mobile Legends, Summoners War, State of Survival a Three Kingdoms Tactics, tedy tituly populární zejména v Asii. Už teď je však jasné, že pro každou zemi mohou být dostupné jiné hry. Betaverze by se měla v průběhu letošního roku proměnit v běžně dostupnou službu pro všechny.

Zatím není jasné, jakou technologii Google pro Android hry na Windows využívá, zcela jistě se však nejedná o streamování. Hry běží v samostatné aplikaci Google Play Games, která by měla být brzy dostupná v Microsoft Storu. Google dodává, že u všech podporovaných her můžete maximálně využít výhod velkého displeje a ovládání pomocí myši a klávesnice, o samotné ukládání v rámci cross-play hraní se postará váš profil účtu Hry Google Play. Je však třeba dodat, že postup si v dnešní době hry ukládají často na své vlastní servery, což platí např. o Genshin Impact, Legends od Runeterra, Hearthstone, Fortnite a dalších.

Představení aplikace Google Play Games beta pro Windows 11:

Současně si Google připravil speciální stránky pro vývojáře, na nichž prezentuje možnost univerzálního kódování her, které lze primárně vydat pro smartphony a poměrně snadno upravit pro hraní na platformě x86 s myší a klávesnicí. Jakmile bude služba Google Play Games dostupná i v Česku, budeme vás informovat. Podle Googlu by se měla beta „velmi brzy“ rozšířit i do dalších regionů.

Detaily ke službě se následně objeví na těchto oficiálních stránkách. V současné době se dozvíte pouze to, že „Beta ve vaší oblasti zatím není dostupná“.

Minimální požadavky pro Google Play Games: Windows 10 (v2004)

disk typu SSD

Herní GPU

Procesor s 8 logickými jádry

8 GB RAM

20 GB místa v úložišti

Účet administrátora Windows

Musí být zapnutá hardwarová virtualizace

Kompatibilní počítač a konfigurace

Zdroj Googleblog