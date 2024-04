Google spustil svoji vlastní síť pro lokátory. Find My Device vyhledá ztracené telefony, tablety i sluchátka

Google dnes spustil celosvětovou vyhledávací síť, která pomůže s vyhledáním ztracených zařízení. Nová podoba služby Find My Device navazuje na globální vyhledávací sítě od Applu a Samsungu. V první vlně bude možné hledat (i offline) ztracené a založené Android telefony a tablety, po nichž přijdou na řadu sluchátka. Podpora Bluetooth lokátorů třetích stran (např. AirTagů) přibude v květnu. Google však službu zatím spustil jen v USA a Kanadě, podpora dalších regionů se chystá, kdy dorazí do Evropy však zatím nevíme.



Google spouští novou podobu vyhledávací sítě Find My Device. Zatím bohužel jen v USA a Kanadě

Google původně avizoval, že nová podoba sítě Find My Device začne fungovat v létě loňského roku, tento termín se mu však nepodařilo splnit, protože čekal, až Apple ve svém systému zavede podporu detekce sledování lokátory. Do iOS přibude tato funkce společně s květnovým updatem na iOS 17.5. Už dnes však startuje oživená služba, která při vyhledání ztracených zařízení nepotřebuje, aby zařízení byla online, ale mohou být i offline. Dohledání probíhá prostřednictvím celosvětové sítě telefonů, a to prostřednictvím Bluetooth.

Vyhledá i vypnuté (vybité) Pixely

Pixely 8 mohou být dokonce vyhledané i tehdy, když je baterie úplně vybitá. Google vyzdvihuje „specifický“ hardware Pixelů, přesto však spolupracuje s OEM výrobci, aby mohl podobnou funkci dostat i do těch nejvybavenějších Androidů jiných značek. Při dohledání zařízení přímo v terénu budete potřebovat mobilní aplikaci Find My Device, která vám dá vědět, že se k zařízení přibližujete. V mapách taktéž uvidíte polohu zařízení, které s vámi někdo sdílí.

Služba Find My Device je určena pro Android 9 a novější verzi systému. Google na závěr dodává, že ji brzy začnou podporovat i sluchátka značek JBL a Sony. V Evropě však nová verze aplikace zatím nefunguje, k dispozici je pouze původní verze aplikace, která nepodporuje offline vyhledávání a je oproti řešením od Applu a Samsungu poměrně hodně ořezaná.

Zdroj: Google Blo