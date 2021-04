Google Telefon se naučil nahrávat hovory z neznámých čísel. V Česku to zatím nefunguje

Někteří výrobci instalují vlastní aplikaci pro telefonní hovory, jiní se spoléhají na Telefon z dílny Googlu. V téhle appce nedávno přibyla hojně poptávaná novinka, nahrávání hovorů, která se nyní dočkala dalšího vylepšení.

Novinkou je funkce, která umožňuje automatické nahrávání hovorů z neznámých čísel. První zprávy se objevily již v lednu, kdy Theyashreddi publikoval screenshoty, které vydoloval při rozborce balíčku aplikace Telefon ze svého Xiaomi Mi A3.

Nahrávání hovorů z neznámých čísel

V nastavení nahrávání aplikace Telefon je položka Nahrávat vždy. Ta, kromě možnosti zvolit kontakty, jejichž hovory budou zaznamenávány, umožňuje nově také automatické pořizování hovorů z čísel, jež uživatel nemá uložená v adresáři.

Po aktivaci této možnosti se zobrazí upozornění, že je nutné brát ohled na platnou legislativu, která v některých zemích (včetně Česka) zakazuje nahrávání hovorů bez souhlasu. Tam, kde to zákony vyžadují, by tedy druhá strana měla být o pořizování záznamu informována a měla by to akceptovat.



Nahrávání hovorů z neznámých čísel

Novinka je k dispozici pouze v těch lokalitách, kde je dostupné nahrávání hovorů. Bohužel se to netýká Česka – zkoušeli jsme na telefonech OnePlus 5, Xiaomi Mi 9 a Xiaomi Mi 11 a ani na jednom z nich nebyl záznam hovorů k dispozici.

Dle informací webu XDA Developers zpřístupnil Google nahrávání hovorů ve své aplikaci v loňském roce některým uživatelům telefonů Xiaomi a Nokia v Indii. Ačkoli je možné nainstalovat Telefon od Googlu téměř na všechna zařízení s Androidem, nahrávání je k dispozici pouze na vybraných modelech v určitých oblastech.