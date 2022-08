Google u Samsungů řeší nefunkční Android Auto. Na opravu se čeká od února, ta poslední však nic nevyřešila

Topmodely od Samsungu dlouhodobě trápí nefunkční režim Android Auto. A to se týká, nejen řady Galaxy S22, skládačky Z Fold3, Galaxy S21 FE ale také i některých loňských „eskových“ modelů. Přitom u telefonů střední třídy často uživatelé problém nemají. A čím se chyba projevuje? Po připojení k systému aplikace Android Auto nereaguje, popř. se ukazuje jen černá obrazovka. A takto služba „funguje“ již od února (!) letošního roku. Oprava je však, zdá se, konečně na cestě.

Před pár dny vyšla aktualizace Android Auto na verzi 7.7 a novější, která by měla výše uvedené symptomy opravovat. Jenže, z opravdu dlouhého vlákna podpory Googlu (přes 800 upvotů) je zřejmé, že tento problém rozhodně není úplně vyřešen. I po aktualizaci se totiž našlo dost uživatelů, kterým Android Auto stále zamrzává nebo čas od času zobrazí zcela černý displej místo běžného obsahu. U některých uživatelů se k tomu navíc přidala chyba se spojením, kdy se po vteřině od úspěšného připojení přes Bluetooth telefon odpojuje. Kabelové připojení telefonu a auta se však řadě uživatelů také stále nedaří.



Jak se u Samsungů projevuje nefunkční aplikace Samsung Auto? Jednoduše se na celé ploše zobrazuje jen černé pozadí

Uživatelé se přitom ohání tím, že starší modely od Samsungu fungovaly a stále fungují bez problémů. Spojení přes Android Auto se tak např. daří s řadou Galaxy S20, Galaxy S10 či Galaxy Note10. U novějších modelů nepomáhá vymazání paměti aplikace, promazání cache paměti, odinstalace Android Auto, resetování telefonu ani resetování auta. Zdá se navíc, že Google poslední aktualizací, nejen, že nespravil všechny Samsungy, ale povážlivě ohrozil stabilitu konektivity i u telefonů jiných značek, např. u Redmi nebo u Pixelů.

Problémy má i řada Galaxy S21

Problémy se systémem Android Auto se objevily už loni v červnu, a to u řady Galaxy S21. Mnohé z těchto problémů jsou navíc dodnes nevyřešeny. A zatímco dříve to vypadala na chybu od Samsungu, teď si musí popel na hlavu sypat Google. Ten navíc slíbil opravu, která však nesplnila to, co se od ní očekávalo.

Takto bude vypadat nová verze aplikace Android Auto:

Už brzy by se mělo Android Auto dočkat velké změny uživatelského rozhraní, o které jsme vás informovali v květnu. A bylo by potřeba, aby byly veškeré chyby v systému už konečně odladěny...

Používáte Android Auto a telefon od Samsungu? Máte s touto službou problémy nebo vám vše funguje? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.