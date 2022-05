Google ukázal netradiční brýle pro rozšířenou realitu. Jejich hlavní náplní práce budou překlady cizí řeči

Google měl před několika dny svou velkou vývojářskou konferenci I/O, kde ukázal spoustu softwarových a překvapivě i hardwarových novinek. Tak trochu mimo ně ale nenápadně představil i jeden produkt, který se nedočkal takové pozornosti - chytré brýle. A kdo si říká, že to už tu přeci jednou bylo, tak předem upozorňujeme, že nyní na to jde Google trochu jinak.



Nové brýle od Googlu slibují živý překlad cizí řeči. Překlad uživatel uvidí přímo před očima

Brýle jsou sice chytré, budou mít jistě moderní konektivitu, zobrazovací jednotku ve sklíčkách schopnou zobrazit potřebný obsah a zkrátka vše, co k tomu patří. Přesto ale rozhodně nepůjde o žádného nástupce Google Glass. Naopak toto příslušenství bude mít poměrně úzké využití - půjde o překladatelské brýle.

Pro živý překlad v AR

Google přímo na keynote demonstroval video, v němž uvádí, že mezi lidmi po celém světě je stále velká jazyková bariéra, kterou by rád odstranil, a brýle mohou být ten ideální nástroj. Je v nich totiž integrovaný překladač od Googlu, takže zvuk, který brýle slyší skrze integrované mikrofony v reálném čase překládají a zobrazí uživateli ve sklíčkách, což zní na papíře skvěle.

Pak ale přijde realita a tou je, že všichni víme, jak spolehlivý překladač od Googlu je. Nicméně je třeba uznat, že podpora jazyků je zde obrovská a v některých případech by překlad mohl být i relativně přesný. Pak ale přijde druhý háček. Jedná se totiž pouze o prototyp u kterého firma neříká, kdy, a zda vůbec, by měl přijít na trh. Neznáme dokonce ani technické specifikace či název produktu, vše zůstalo u níže uvedeného produktového videa.

Nutno říci, že pokud by se Googlu podařilo, jak zpracováním, tak i funkčností, přiblížit tomu, co ukázal na videu, rozhodně by to znamenalo velkou věc. Na druhou stranu je ale potřeba si připomenout, že nejde o první podobný počin. Už před pěti lety firma představila živý překlad pro svá sluchátka a, přestože už je tomu několik let, díru s ním do světa zatím rozhodně neudělala. Každopádně jsou představené brýle zajímavá technologická libůstka, u které uvidíme, jak ji Google (ne)dokáže dotáhnout do konce.

AR brýle s překladačem od Googlu: