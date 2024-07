Google ukázal podobu nového skládacího Foldu. Už za měsíc se zařadí do nové rodiny Pixel 9

Google chystá sjednocení své řady mobilních telefonů. Nejen smartphony klasické konstrukce, ale také skládací „knížka“ bude nově patřit do číslovaných generací rodiny Pixel. Sama firma to potvrdila zveřejněním vizuálu, na němž odhaluje základní podobu své nové skládačky. Telefon ponese název Google Pixel 9 Pro Fold a zařadí se tak do nové rodiny Pixel, kterou Google představí už za necelý měsíc.

Teasing na novinku proběhl uvedením krátkého videa na oficiálním kanálu Made by Google. Umělá inteligence Gemini AI ve videu obdrží prompt na vytvoření rozlučkového dopisu se starým telefonem. Jako odpověď dodává AI nový smartphone Google Pixel 9 Pro Fold s datem premiéry 13. srpna 2024. Telefon znázorněný na videu má záda v bílé barvě a přepracovaný modul fotoaparátu, který se od prvního Pixel Foldu liší, ale stále dává najevo svoji příslušnost k rodině Pixelů.



Google Pixel 9 Pro Fold bude v nejméně dvou barvách – černé a bílé

Díky indické pobočce Googlu zase víme, že tato bílá barva nebude pro Pixel 9 Pro Fold jediná. Google India se na svém Xku pochlubil pro změnu vizuálem černého telefonu s kovově sladěným modulem fotoaparátu. Tato barevná kombinace telefonu sluší snad ještě víc. Indická premiéra se podle zveřejněného data odehraje o den později.



Google Pixel 9 Pro bude tentokrát v „normální“ a také skládací verzi

Na nové telefony rodiny Pixel 9 se budeme moci těšit i v Česku – od května se na našem trhu prodává předchozí generace oficiálně. Se stoprocentní jistotou ale zatím nemůžeme potvrdit právě uvedení Pixelu 9 Pro Fold – skládací Pixel je přece jen trochu speciální záležitost – a samozřejmě v tuto chvíli neznáme ani ceny novinek.