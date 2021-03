Google umí mobilem změřit tep a dech. Jedna funkce nás zklamala, druhá nadchla

Google naučil své Pixely měřit srdeční tep a frekvenci dechu. To první dnes umí i ty nejlevnější fitness náramky a dělají to lépe, mobilu to moc nejde. Záleží na každém pohybu prstu, který musíte přitlačit na foťák. Když měříte po tmě a prst prosvětluje pouze blesk, tak z aplikace Google Fit padají úplné nesmysly.

Zato sledování dechu pomocí foťáku na nás zapůsobilo – podívejte se, jak přesně se vykresluje křivka…

PS: I když to tak na první pohled vypadá, nesedíme vedle sebe a dodržujeme rozestupy...