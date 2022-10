Google utlumí vývoj Asistenta, chce se více soustředit na telefony, tablety, sluchátka a hodinky

Google v poslední době ukončuje produkty, které nemají smysl, a začíná se více soustřeďovat na hardware. Konkrétně na segment smartphonů s Androidem, v němž dominuje Samsung. Jenže ten začíná na vyspělých trzích pomalu ztrácet zákazníky ve prospěch Applu, a tak chce Google do světa Androidů promlouvat výrazněji. Sám sebe totiž vidí jako řešení tohoto „problému“, ještě za situace, když hrozí, že americký gigant přijde o lukrativní dohodu týkající se reklamy a vyhledávání na iPhonech.

Teprve nedávno Google ukončil streamovací službu Stadia, a podle informací to vypadá, že propouštění či nucený přesun zaměstnanců se týká všech odvětví mimo hardwarové divize. Kupříkladu, kvůli omezení vývoje Asistenta Google, který stejně nepřináší žádné peníze, má mít Google další prostředky k tomu, aby „zdvojnásobil“ svou aktuální řadu Pixelů. Mít jeden telefon (ve dvou verzích) Googlu k vyššími marketsharu na trhu prostě nestačí, a tak chce americký gigant již v brzké době začít nabízet více různých modelů.

To se však netýká jen telefonů. Podle posledních zpráv Google přesouvá zaměstnance, kteří pracují na Google TV, na Wear OS, příp. do divize, která připravuje Pixel tablet. A ti, kteří až dosud vyvíjeli Asistenta Google, mají mít nově na starosti televize, reproduktory nebo sluchátka. Navíc tam, kde Google pomáhá s vývojem zařízení či softwaru pro ostatní značky, má nastat radikální změna. Prioritou jsou nyní produkty přímo pod hlavičkou Googlu.

Podle zveřejněné zprávy je jasné, že Google se od ostatních značek neodtrhne úplně. Bere Samsung, OnePlus a Xiaomi jako prémiové Android partnery, ovšem to znamená, že všechny ostatní značky už nebudou mít tak velkou pozornost Googlu jako dříve.

Třeba v oblasti Wear OS je vidět velký záběr na hardware. A to díky nově oznámeným Pixel Watch. Samsung měl na nový operační systém Wear OS 3 roční exkluzivitu, a až nyní se systém dostává aktualizacemi i do hodinek jiných značek. Startuje se u šesté generace hodinek Fossil, které však neobsahují aplikaci Google Fit a dokonce ani Asistenta Google (na Pixel Watch jsou obě aplikace k dispozici), jehož vývoj nebyl pro platformu Wear 4100 prioritou. A je tedy zřejmé, že případné novinky v systému Wear OS 3 dostanou exkluzivně jen hodinky Pixel Watch.

U smartphonů zase Google ignoruje možný zájem o Pixely v různých koutech světa. Americký gigant své telefony tradičně nabízí jen na třinácti trzích (konkurence dodává na více než 100 trhů), ovšem toto číslo u Pixelů 7 vzrostlo na 17 oblastí. I tak je to však pro Google žalostně málo, veškeré prodané Pixely za šest let jsou jen zlomkem toho, co Samsung prodá za rok. A vypadá to, že i v této oblasti se chce Google výhledově zlepšit. Co však veškeré zmiňované změny přinesou, bude jasné až za několik měsíců.

Představení telefonů řady Pixel 7:

Zdroj: Arstechnica