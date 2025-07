Google utnul fígl, kterým se v Obchodě Play dalo ušetřit za předplatné. VPN už nepomůže

Možná víte, že se ceny všech produktů v obchodě Google Play mohou lišit mezi zeměmi. Vývojáři mohou aplikacím nastavovat lokální ceny podle kupní síly obyvatel, místních daní, aktuálního kurzu nebo mohou aplikovat dočasné slevy. Ve výsledku tak může obsah v zahraničí stát výrazně méně než v Česku.

Kdo chtěl ušetřit při nákupech aplikací, platbách v aplikacích nebo při aktivaci předplatného, mohl využít určitou šedou zónu. Stačilo zapnout VPN, změnit virtuální polohu do jiné země a zaplatit za obsah tamní cenu.



Pokud jste věděli, jak na to, při nákupech na Google Play jste mohli výrazně ušetřit. Stačilo jen „šikovně“ využít VPN k tomu, abyste virtuálně navštívili státy s nižšími cenami. Google však tuto díru v Google Play po letech konečně opravil

V tomto žebříčku se delší dobu dařilo Turecku a Ukrajině, později se velmi lákavým cílem staly Nigérie a Indie. Google však po letech tato „zadní vrátka“ vypíná – při zjištění nákupů přes VPN nyní transakci zablokuje.

Na Google Play už díky VPN neušetříte

Na jednu stranu je to skvělá zpráva pro vývojáře, kteří mohou nabídnout lokalizované ceny i propagační akce, aniž by je zneužívali uživatelé z jiných zemí. Na druhou stranu se zavírá možnost nákupu levnějšího obsahu z Google Play, kterou využívali zejména mobilní hráči. Při nákupech se dalo typicky ušetřit až 20 procent oproti běžně účtované částce v Česku. Na webových fórech si uživatelé dokonce sdíleli zkušenosti s tím, jak díky VPN obcházeli cenové podmínky své země a šetřili peníze. To se však mění.

Google uzavřel poslední skulinu, která umožňovala finanční úspory při nákupech na Google Play. Při nových pokusech o nákup přes VPN budou ceny stejné jako při klasických nákupech – nebude tedy možné využít regionální cenové rozdíly ve svůj prospěch. Jedná se o poslední díru v platebním systému Google Play, kterou Google zacelil. Předposlední byla možnost zneužívání bezplatných zkušebních verzí, které bylo možné navazovat na sebe, aniž by uživatel byť jen jednou zaplatil.

Podle Googlu se budou tyto transakce nově automaticky detekovat a blokovat. Zatím však není jasné, jak se změna dotkne uživatelů, kteří mají stále aktivní předplatné v zemích, kde si ho pořídili prostřednictvím VPN za výrazně nižší cenu. Bude cena automaticky navýšena na částku platnou v jejich skutečné zemi nebo bude předplatné automaticky zrušeno? To ukáže pravděpodobně až čas.

A pak tu máme třeba Spotify, které je i na mobilních platformách samostatně, protože nevyužívá platební systém od Googlu. Ovšem i zde je využití VPN při sjednání předplatného přinejmenším šedou zónou, možná spíše až hodně za ní.