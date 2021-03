Google včera názorně ukázal, jak umí vypnout Android aplikace na celém světě

Nebyl to virus, spyware ani malware. Do vašeho smartphonu s Androidem se nenaboural nikdo nepovolaný, takže nedošlo k žádnému ohrožení ani úniku vašich citlivých dat. Googlu se jen nepovedl update komponenty WebView, která negativně ovlivnila spouštění Android aplikací na telefonech po celém světě! Ukázala se tak stinná stránka řešení, které jsme až dosud brali jako velkou výhodu. Android má celou řadu komponent, které mohou být aktualizovány nezávisle na verzi systému. Jenže včerejší update se Googlu nepovedl...

I v Česku tak byly zaznamenány případy uživatelů, kterým padaly aplikace, a to nezávisle na tom, kde je naprogramoval. Nejčastěji padaly systémové aplikace od Googlu, např. Google Play nebo Chrome, jiným ale právě aplikace od Googlu fungovaly, zatímco se neočekávaně ukončoval třeba Messenger. Právě zdánlivá nahodilost nefunkčních aplikací, a také to, že chybou byli dotčeni jen někteří uživatelé, poukazuje na to, že byla chyba objevena v častném stádiu. Její dopady tak mohly být ještě horší.

V průběhu včerejšího večera vydal Google aktualizaci komponenty WebView, která vrátila věci zpět do normálu. Jedním z řešení, jak se z problémů vyvléct byla ruční aktualizace komponenty, jenže tlačítko pro ruční update v náhledu aplikace na Google Play zcela nepochopitelně chybí. Telefony si tedy komponentu aktualizují automaticky v případě nové verze, a právě to byl na včerejší chybě ten největší problém.

U některých telefonů stačilo najít v nabídce aplikací položku Android System WebView a odinstalovat všechny aktualizace, jenže tento postup nezabíral u všech telefonů. Všeobecně ale zabralo i obnovení telefonu do továrního nastavení, který do systému vrátil starší verzi WebView. A protože její update Google brzy stáhnul, už se do telefonu znovu nenainstaloval.

Mezi nejčastěji postižené telefony patřily Samsungy řady Galaxy S21, a pak také starší „áčka“. Chyba však zasáhla i další smartphony různých značek, např. LG, Motoroly, OnePlus, Pixely a další. Google včera vpodvečer vydal aktualizaci WebView, která se postupným tempem dostává na všechny Androidy. Verze 89.0.4389.105 už spouštění Android aplikací na smartphonech po celém světě nijak neomezuje. Tato chyba je však do budoucna velkým varováním. Nikde totiž není psáno, že by se obdobné problémy nemohly opakovat...