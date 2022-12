Google vdechne starým brýlím Glass Enterprise 2 nový život. Jen díky tomu, že je propojí s nejnovějšími Pixely

Ságu týkající se brýlí Google Glass asi není třeba blíže představovat. Projekt, který Google uvedl na trh už v roce 2013 (představení proběhlo o rok dříve), sice vypadal nadčasově a revolučně, ale v mnohém předběhl dobu. A tak jej musel Google, paradoxně pro nezájem, po pár letech ukončit. Světa chytrých brýlí se ale nadobro nevzdal, v roce 2019 vstoupily do prodeje brýle Google Glass 2 s podtitulem „Enterprise Edition“ (pozor, neplést s pátou federační lodí USS Enterprise NCC-1701-D), což značilo jejich zacílení na ryze pracovní segment.

Tyto brýle jsou však na dnešní dobu přeci jen už trochu zastaralé. Běží na platformě Qualcomm XR1 se 3GB LPDDR4 RAM a 32GB úložištěm, uvnitř pak běží dlouho neaktualizovaný Android 8.1 Oreo. Google však z minima vymáčknul maximum, protože u brýlí začal letos v říjnu testovat funkce pro rozšířenou realitu. K těm však budou brýle potřebovat výkonnější čipset a daleko větší výkon, proto je Google spojí s Pixely.



V nové aplikaci Google Glass Companion je možné vidět přesně to, co právě ukazují chytré brýle druhé generace

Na světě je tak nová aplikace Glass Enterprise Companion, která předá brýlím potřebný výpočetní výkon ze smartphonu. Aplikace je kompatibilní pouze s posledními dvěma generacemi Pixelů, které využívají čipset Google Tensor. Můžete v ní nastavovat brýle, procházet nainstalované aplikace, které jsou zatím jen tři (Úkolovník Google Task, Překladač a Fotoaparát), zjistit kapacitu baterie a stav připojení Bluetooth a Wi-Fi. Největší zajímavostí je pak zrcadlení obsahu z brýlí přímo do mobilní aplikace. Ostatní tak v mobilu uvidí to, co vy v brýlích.

A kdo ví, možná si Google touto aplikací chystá živnou půdu pro další běžně dostupné chytré brýle, které už nebudou omezeny jen na byznysový segment. Čas už dozrál a, troufáme si tvrdit, že teď už by měly chytré brýle od Googlu daleko větší smysl, než kdy dříve...

Jak vypadal běžný den s brýlemi Google Glass 1. generace: