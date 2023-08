Google ve spolupráci s Garminem chystá satelitní SOS zprávy pro Android. Mají pokrýt celý svět

Není žádným překvapením, že Google pracuje na integraci satelitní konektivity do operačního systému Android. Leaker Neila Rahmouni publikoval na sociální síti Twitter příspěvek, podle kterého Google patrně spolupracuje s Garminem na funkci satelitního nouzového SOS, které by mohlo být k dispozici ve více než 150 zemích.

„Vypadá to, že Zprávy Google mohou používat službu Garmin Response pro satelitní tísňové SOS.“ uvedl Rahmouni spolu s úryvkem zdrojového kódu zmíněné aplikace. V něm lze nalézt texty jako „Zasílání zpráv přes satelit dokončeno“ či „Pro dotazy týkající se vaší nouzové situace, volejte Garmin Response na číslo %1$s. Chcete-li nahlásit novou tísňovou situaci, zavolejte na místní číslo tísňového volání.“

Satelitní SOS ve spolupráci s Garminem

Web Android Headlines na základě těchto podkladů soudí, že spolupráce by potenciálně mohla uživatelům poskytnout přístup k nepřetržitému centru SOS společnosti Garmin. To by nejen zbavilo Google úkolu vyvinout podobný systém, ale mohlo by to také pomoci rozšířit dosah služby do mnoha zemí, kde je používání satelitních telefonů omezeno nebo zakázáno.

Na rozdíl od implementace Applu, která omezuje uživatele na odesílání předem připravených textových zpráv, se chce Google odlišit vyšší flexibilitou nouzového SOS. Sdílené obrázky prozrazují, že uživatelé by měli mít možnost vytvářet vlastní nouzové zprávy. Je však důležité poznamenat, že satelitní zprávy v systému Android 14 nejspíš budou mít významně omezený maximální počet znaků.

Ačkoli Google plánuje v nadcházející verzi systému Android 14 zavést přímou podporu satelitního připojení, v tuto chvíli není jasné, která zařízení tuto možnost reálně nabídnou. Satelitní připojení totiž závisí na speciálním hardwaru, který ve většině telefonů chybí. Telefony Google Pixel 7 sice již potřebným hardwarem disponují, ale ke zprovoznění budou nutné zásadní softwarové aktualizace.

Nejspíš to nebude zadarmo

Možnost odeslat textovou zprávu přes satelit může být obzvláště užitečná v oblastech se špatným či vůbec žádným pokrytím signálem mobilní sítě. Tísňová služba Garminu využívá satelitní síť Iridium, která je podle provozovatele schopna zajistit signál „kdekoli na Zemi“.

Používání satelitních SOS služeb Garmin má však jeden velký háček: vyžaduje předplatné ve výši 15 dolarů měsíčně, tj. v přepočtu asi 330 Kč. V tuto chvíli není jisté, zda bude služba alespoň na nějakou zkušební dobu k dispozici zdarma, nebo jestli bude hned od začátku zpoplatněná.

Konkurenční Apple uvedl možnost odesílat nouzové zprávy přes satelit loni, přičemž využívat ji mohou majitelé iPhonů 14 a 14 Pro. Funkce navede uživatele, aby namířil telefon směrem k satelitu, čímž naváže spojení, a poté mu umožní odeslat některou z připravených nouzových zpráv. Apple poskytuje tuto službu na dva roky zdarma, z čehož vyplývá, že za ní uživatelé budou muset časem platit.

Na SOS přes satelit pracuje i Qualcomm

Google není sám, kdo chce na zařízení s Androidem přinést satelitní služby. Výrobce čipů Qualcomm pracuje na přidání podpory SOS zpráv přes Iridium prostřednictvím služby, kterou nazývá Snapdragon Satellite, jež také spolupracuje s Garmin Response. Qualcomm v únoru uvedl, že telefony s touto funkcí připravují například Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo a Xiaomi.

Je možné, že to, co vidíme ve Zprávách Google, je pouze uživatelské rozhraní pro telefony, které budou podporovat Snapdragon Satellite. Google však v minulosti nezávisle na tom uvedl, že pracuje na podpoře satelitních internetových služeb v systému Android 14.

Pokud mají být satelitní SOS služby k dispozici i na telefonech Pixel nebo Samsung, včetně těch, které nepoužívají procesory značky Qualcomm, bude nutné, aby Google vyvinul vlastní infrastrukturu pro podporu této technologie.