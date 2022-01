Google vidí budoucnost v tabletech. Ustavil novou divizi, které šéfuje spoluzakladatel Androidu

Google v mobilním segmentu táhnou vpřed zejména smartphony, u zbytku mobilních zařízení je to zatím velká bída. Platforma chytrých hodinek s Wear OS už by zřejmě umřela, nebýt Samsungu, který nejnovější verzi Wear OS 3 nasadil u chytrých hodinek Galaxy Watch4. Prodeje tabletů až donedávna rok od roku klesaly, a tak to vypadalo, že i tento segment chytré elektroniky čekal brzký zánik. Google totiž iPadům prakticky nedokázal nijak výrazněji konkurovat. Jenže pandemie, zdá se, všechno změnila.

Google začíná v prvé řadě najímat specialisty, kteří mají na tabletech vyladit psaní a kreslení dotykovým perem. Tablety, kdysi velmi okrajová součást Androidu, mají dokonce nově svou vlastní samostatnou divizi! Jejím ředitelem je spoluzakladatel Androidu Rich Miner. Ten se vrací do Android týmu po dlouhých 12 letech, a zřejmě tak bude u zrodu zbrusu nové generace tabletů pod taktovou Googlu.

Změnu ve směřování smýšlení naznačuje i Android 12L, což je jakési „mezivydání“ Androidu určené výhradně pro tablety. Velmi podobně to vypadalo už u Androidu 3.0 Honeycomb, který byl navržen na míru zařízením s velkými úhlopříčkami. Jenže prvotní nadšení záhy vyprchalo a Google rozjetou platformou záhy prakticky opustil. Segment tabletů stagnoval i kvůli tomu, že iPady neměly prakticky žádnou přímou Android konkurenci. Z popela vstaly jen tablety řady Galaxy Tab S od Samsungu, jinak jsou Android tablety spíše synonymem levného a málo výkonného zařízení pro sledování filmů bez větší přidané hodnoty.

Pokud se Google znovu vydá cestou speciální verze Androidu pro tablety, bude muset vytrvat. Důvěru v novou platformu nevybuduje ze dne na den. Své o tom ví třeba Apple, u jehož iPadů se systémem iPadOS je vidět dvanáct let kontinuálního vývoje. A Google? Ten začíná prakticky od nuly, a vůbec není jasné, zda, a jak dlouho, mu nový elán vydrží...

Android 12L byl oznámen v průběhu loňského AndroidDevSummitu:

Zdroj Arstechnica