Google vychvaluje alternativní platby na Androidu. Sám proti nim přesto až dosud aktivně bojoval

Google na svém blogu v krátkosti informoval o tom, že se na platformě Android v omezeném rozsahu spouští placení přes alternativní platební metody. Google dodává, že svůj platební systém Google Pay postavil na vysokých standardech soukromí a bezpečnosti, a že není problém podporovat i další platební metody, které mají stejně vysoké standardy pro ochranu citlivých uživatelských dat.

Hezky se to poslouchá, ale je to jeden velký nesmysl. Google proti alternativním platebním metodám aktivně brojí několik posledních let. První vlaštovkou k prolomení jeho ochran byl loňský zákon v Jižní Koreji, který Googlu (ale také Applu) nařídil, aby otevřel dveře i alternativním platebním systémům. Google toto nutné „otevření trhu“ označuje jako „vzrušující“, snad, jako by to vzešlo z jeho hlavy...

Za vším je samozřejmě třeba hledat peníze. Google uvádí, že 99% vývojářů, kteří publikují na Google Play, mají servisní poplatky z každé platby v obchodě na úrovni 15 procent, popř. nižší. Ovšem až po masivní vlně negativních reakcí na původní systém, z něhož si Google ukusoval až 30 procent! Americký gigant si účtuje procenta za zprostředkování bezpečných plateb, a tak je je jasné, že se mu do tohoto teritoria nikoho dalšího pouštět nechtělo. A protože gigant nechce čelit dalším sankcím za porušení dominantního postavení na trhu, začne na vybraných trzích postupně nabízet alternativní platební metody.

Kouzlo jménem „servisní poplatky“

I u nich si však Google zřejmě nechá část poplatků, které zahrne do položky „nutné servisní poplatky“, zbytek připadne poskytovateli alternativní platební metody. Zda bude „pár drobných“ stát ostatním firmám za to, je však zatím ve hvězdách.



Premium předplatné u Spotify provedete (proti regulím Androidu) přes platební systém Spotify, brzy k němu přibude i standardní platební systém Google Pay. Ten si chce „na oko“ otestovat, který ze systému budou uživatelé volit častěji. To to tady ale rozhodně nejde...

Jako první přijde na řadu Spotify. Tato mobilní aplikace má na Androidu svou vlastní platební metodu, ke které nově přibude placení od Googlu. Pokud v současné době chcete přejít na Premium účet, aplikace vás přesměruje na webové stránky služby, kde můžete vložit detaily platební karty. Nově budete mít na výběr i platby přímo přes Google Pay. Ty jsou ostatně na Androidu pro vývojáře povinností, vypadá to však, že si Spotify již dříve s Googlem domluvilo na výjimce. Jak se však ukazuje na případu hry Fortnite, tyto speciální úmluvy rozhodně nejsou pro každého...

Google tento pilotní program využije k tomu, aby „porozuměl tomu, jaké jsou preference placení uživatelů v různých zemích a u různých velikostí a kategorií vývojářů“. Jinými slovy, pokud Googlu Evropská komise nařídí, aby i v Evropě zpřístupnil alternativní platební metody na Google Play, bude americký gigant připraven...

