Google vydal Android 12 i pro starší Pixely. Ostatní značky si ještě počkají

Spolu s představením Pixelu 6 a 6 Pro vypustil Google i finální aktualizaci operačního systému Android 12 pro starší Pixely. Reálně tak jsou tak jejich majitelé úplně první, kteří novou verzi systému mohou okusit. Spekulovaný název „Snow Cone“ Google oficiálně nepoužívá.

Systém byl pro ostatní výrobce uvolněn už na začátku října, ti ale nyní teprve dělají úpravy pro své telefony, případně tvoří vlastní nadstavby, což chvíli potrvá. Pixely tak mají opět exkluzivitu. Aktualizace by měla být dostupná pro všechny uživatele s Pixelem 3, 3a a novějšími.

Další výrobci jako Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nokia, Realme či Vivo by měli alespoň na některé z modelů systém dodat ještě do konce tohoto roku.

Novinky v Androidu 12

A jaká jsou hlavní vylepšení Androidu 12? V první řadě je to nový barevný design zvaný Material You, v němž si uživatelé mohou vzhled prvků široce přizpůsobit. Android 12 má být zkrátka zaměřen hlavně na personalizaci, otázkou však je, do jaké míry tuto filozofii převezmou i další výrobci.

Renesancí prošly také widgety, které mají nový design. Google zde myslel také více na soukromí, kdy je uživatel puntíkem informován, pokud aplikace přistupují k citlivým prvkům telefonu, jako je kamera či mikrofon. Šikovná je možnost spouštět aplikace ještě předtím, než se kompletně stáhnou do telefonu.

Upraveny byly také notifikace, některá nastavení telefonu. Uživatel v Androidu 12 uvidí i časovou osu toho, jak které aplikace přistupovaly k některým částem telefonu. Kompletní shrnutí novinek najdete ve videu níže nebo na webu.

Novinky Androidu 12 shrnuté ve videu:

Via: PocketNow