Google vydal poslední betu Androidu 12. Po ní už přijde na řadu finální verze systému

Google na svém blogu dnes oznámil, že došlo k vydání finální, v pořadí již páté, betaverze Androidu 12. A protože již Beta 4 byla vydána s tím, že je nová platforma stabilní (finální API a chování aplikací), nese se pětka zejména znamení finálních úprav a drobných korekcí. A protože se nové betě přezdívá „release candidate“, čekání na finální Android 12 už nebude trvat moc dlouho. Podle Googlu si počkáme několik týdnů, očekáváme však, že se finální podoby systému dočkáme spíše už za pár dní.

Google tak do puntíku splní roční harmonogram mezi Androidem 11 a Androidem 12. Připomeňme, že stále aktuální verze Androidu vyšla z betaverze 8. září 2020. Zatím poslední betaverze Androidu 12 je aktuálně dostupná pro Pixely, a to včetně nového Pixelu 5a. Navíc je beta k dispozici i pro vybrané modely značek Asus, Oneplus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Vivo, Xiaomi a ZTE. Po vydání finální verze už bude záležet na jednotlivých výrobcích, jak rychle a pružně stihnou do systému integrovat své nadstavby a potřebný software.

Pohled na první betaverzi Androidu 12:

