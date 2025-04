Google vydal statistiku podílů verzí Androidu. Není to moc pěkný pohled, aktuální Android 15 nemá ani pět procent

Google ještě před několika lety pravidelně zveřejňoval statistiky verzí Androidu, jenže protože tempo aktualizací dlouhodobě zaostávalo za Applem, od této praxe upustil. Nebylo se skutečně čím chlubit. Google informace o distribuci verzí později schoval do vývojářské aplikace Android Studio, ovšem i tam aktuálnost dlouhodobě vázla. Ještě včera zde bylo možné najít informace z 1. května loňského roku, dnes však Google konečně po 11 měsících zveřejnil aktuální statistiky verzí Androidu. A ani tentokrát to není pro Google nic lichotivého. Na Androidu 15 běží jen 4,5 % telefonů!



Toto jsou dnes vydané statistiky podílů verzí Androidu vztažené k 1. dubnu. Google používá kumulativní zobrazení procent, protože na vyšší hodnoty procent se lépe kouká

Statistiky verzí stojí a padají na Samsungu, a protože ten je letos mezi posledními, kteří startují s aktualizacemi softwaru, je to vidět i na tržním podílu Androidu 15. Ve zmiňovaných čtyřech a půl procentech jsou převážně Pixely a telefony značek OnePlus, Nothing, Vivo a další. Kompletní přehled značek, které už své telefony aktualizovaly nebo průběžně aktualizují, najdete v tomto článku.

Samsung do statistik přispěl jen beta testováním, protože oficiální aktualizace byly zahájeny až 10. dubna. A po pár dnech Samsung aktualizace kvůli nespecifikovaným chybám zhruba na týden pozastavil a opětovně je zprovoznil teprve před pár dny. I toto extrémní zpoždění Samsungu statistikám Androidu hodně ublížilo.

Android 10 a Android 11 jsou stále v kurzu

Ale zpět k podílům jednotlivých verzí Androidů, v nichž je na tom nejlépe předešlá generace Androidu 14, na které běží více než čtvrtina všech smartphonů (27,4 %). Na druhém místě je Android 13 (16,8 %), čtvrtou pozici s velmi drobným odstupem zastoupil hodně nečekaně Android 11 (15,9 %). Zhruba každý šestý telefon s Androidem běží na systému, který byl formálně oznámen před čtyřmi a půl lety. A to je hodně znepokojivá představa. Nad deset procent se i po letech drží Android 12 (12,8 %) i pětiletý Android 10 (10,2 %).

Podíl verzí Androidů (k 1. dubnu 2025): Android 14 – 27,4 % Android 13 – 16,8 % Android 11 – 15,9 % Android 12 – 12,8 % Android 10 – 10,2 % Android 9 Pie – 5,8 % Android 15 – 4,5 % Android 8.1 Oreo – 3 % Android 8 Oreo – 1 % Android 6 Marshmallow – 0,7 % Android 7.1 Nougat – 0,6 % Android 7 Nougat – 0,6 % Android 5.1 Lollipop – 0,5 % Android 5 Lollipop – 0,1 % Android 4.4 KitKat – 0,1 %

Zatímco vloni to díky rychlému startu aktualizací u Samsungu vypadalo s Androidem 14 optimisticky, letos je to u aktuální verze absolutní propadák. Vloni měl zhruba ve stejné době aktuální Android 14 podíl 13 procent, letos je to u aktuální verze absolutní propadák. Apple má oficiální čísla verzí iOS vztažená k 25. lednu letošního roku, a už v té době byly iPhony a iPady v aktuálnosti úplně někde jinde. Aktuální iOS 18 mělo přesně 68 procent všech iPhonů a 53 procent všech iPadů. Android by byl rád i za poloviční čísla, ale realita je daleko horší.

Navíc je už prakticky za rohem Android 16, který se letos objeví dříve, než je běžně zvykem. Do Pixelů zřejmě zamíří už v červnu. Jak dlouho na něj budou čekat telefony ostatních značek?