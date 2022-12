Google vylepší systém Wear OS. Přidá ultra úsporné uživatelské rozhraní, které potřebuje jen 128 kB RAM

Pokud něco v současné době sráží chytré hodinky, je to jednoznačně nedostatečná výdrž na jedno nabití. Někteří výrobce volí větší kapacity baterie, což je spíše obcházení problému. Je třeba hodinky optimalizovat a nabídnou různé úsporné režimy, které umožní pro běžné funkce využívat extrémně úsporný hardware. Google si tak od převzetí firmy KoruLab po svá křídla hodně slibuje, softwarové novinky by tak mohl již brzy nabídnout ve formě aktualizace pro hodinky Pixel Watch, a v budoucnu by z toho mohl profitovat i celý segment Wear OS.

Firma KoruLab je finskou společností, která v prosinci kompletně přešla pod Google, a je nově připojena k týmu, který se stará o vývoj Wear OS. Ten si z firmy vezme zejména grafický UI Framework Koru a jeho know-how, které umožňuje běžet hodinkovému systému na výkonově velmi omezeném hardwaru. Použitý systém je přitom extrémně efektivní. Pokud si vezmeme jen zobrazení aktuálního času, systém potřebuje jen 128kB RAM, a i přes to, že se vteřinová ručička pravidelně přesouvá, je tento systém ve fázi „spánku“ 98 procent času.



Korulab své prostředí ukazuje na vývojové desce, jejíž součástí je i kruhový displej hodinek

Systém je navržen s ohledem na maximální energetickou efektivitu, pokračování v běhu systému (např. při stisku bočního tlačítka), aktualizace displeje a opětovné uspání trvá celé jen 20 ms. Zajímavé je také boot systému, který trvá jen 500 ms. Podle finských zástupců značky je díky tomuto systému možná až týdenní výdrž na jedno nabití. Při využití procesoru Cortex M4 dokáže systém renderovat grafiku při 60 fps!

Koru je postaven na otevřených standardech HTML, XML, CSS a JavaScriptu, jádro podporuje Android, NetBSD, RTOS či operační systém Linux. Google by z Koru nepoužil komplet, ale hovoří se o tom, že by z něj mohl vytvořit funkční ultraúsporný režim, který by připomínal běžné, tj. nijak neořezané, prostředí hodinek. Jak vypadá, a jak svižně funguje prostředí hodinek, které využívá naprosto základní hardware, můžete vidět na videu níže. Wear OS to sice není, ale berte v potaz to, že RAM má pouhých 128kB...

Ukázka hodinkového UI frameworku Koru: