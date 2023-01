Google vylepšil Android Auto. Mapa je blíže k řidiči, na displeji si v autě zobrazíte až tři aplikace najednou

Google v průběhu včerejška ukázal novinky režimu Android Auto, což je prostředí, které se ukáže po propojení Android telefonu s vozidlem na jeho Infotainment displeji. Už v základní konfiguraci nová podoba systému efektivněji využívá širokoúhlé displeje k zobrazení v režimu Rozdělené obrazovky.

Mapové podklady s navigací zabírají většinu plochy v levé části displeje, jsou tak blíže k řidiči, na vzdálenější části můžete mít souběžně zobrazený třeba přehrávač hudby. U některých aut se dokonce počítá i se současným zobrazením tří aplikací najednou. Režim se totiž přizpůsobí úhlopříčce vašeho displeje.



Toto je nová podoba režimu Android Auto, v němž si zobrazíte až tři aplikační okna najednou

Informace o baterii telefonu, intenzitě signálu a aktuálním čase vidíte v levém horním rohu, stejně tak jsou k řidiči blízko i bubliny posledních spuštěných aplikací, tlačítko spouštějící hlasového asistenta či klávesa, která slouží pro vstup do hlavní nabídky. Vyskakující notifikace jsou daleko výraznější, vyskakovací okna mají větší tlačítka, třeba doporučení od Google Assistanta. Ten vám připomene zmeškané hovory, nabídne sdílení času příjezdu nebo vám umožní rychlý přístup k hudbě a k podcastům.

Představení nové podoby Android Auto:

Ukazatel přehrávání včetně tlačítek pro přeskakování skladeb má být nově daleko lépe přístupný. V nové podobě režimu Android Auto budou moci uživatelé nejnovějších Pixelů a Samsungů navíc brzy využít i volání přes WhatsApp. Veškeré funkce dorazí do aplikace Android Auto v podobě verze 8.6.6250, v redakčních zařízeních nám však stále běží předchozí varianta 6.5.6245 z loňského prosince. Než se nová verze dostane do všech Androidů (update probíhá na pozadí), chvíli to ještě potrvá.