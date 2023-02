Google vylepšil Disk pro Android. Do PDF jednoduše přidáte poznámky nebo svůj podpis

Google ve vší tichosti vylepšil aplikaci Google Drive, která na Androidu slouží k přístupu ke stejnojmennému cloudu. Samotná mobilní aplikace vám však také může přímo otevírat soubory typu PDF, do nichž můžete nově připisovat poznámky. Ať již svým vlastním prstem nebo třeba dotykovým perem, je-li jím váš smartphone vybaven. Zřejmě nejužitečnější funkcí je podepisování dokumentů bez instalace jakéhokoliv dalšího softwaru.

Nová funkci zdánlivě odemyká nejnovější aktualizace aplikace Google Drive, která vyšla 11. února. Jenže v praxi je zpřístupnění anotací vázané na serverovou aktualizaci, která se do Androidů dostává pomalým tempem. Do redakčních telefonů nám tvorba anotací ještě nepřistála, každopádně je klidně možné, že na svém smartphonu už funkci budete mít aktivní. Jak to bude celé fungovat, nastínil Google na svých stránkách podpory.



Podobné anotace už brzy uděláte přímo ve svém smartphonu s Androidem 6.0 a vyšším. Stylusem nebo perem můžete kreslit do PDF souboru, který otevře aplikace Google Drive. Pro iOS se tato funkcionalita neplánuje

Vepisovat do PDF dokumentů bude moci každý, kdo vlastní telefon s Androidem 6.0 a novějším. Další podmínkou bude to, že PDF dokument z cloudu otevře přímo aplikace Google Drive. Pokud k otevírání PDFek defaultně používáte jinou aplikaci, bude třeba přejít do Nastavení, kde ji vyhledáte a v nabídce Nastavit jako výchozí stisknete tlačítko Smazat výchozí nastavení. U nově otevřeného PDF souboru pak nastavte otevírání PDF souborů vždy v aplikaci Google Drive.

Jakmile budete mít dokument otevřený, ve spodním pravém rohu se objeví tlačítko s perem, které značí samotné anotace. Po stisku tlačítka můžete do dokumentu kreslit a dopisovat, co potřebujete. Styl psaní a kreslení si upravíte pomocí toolbaru, který bude po celou dobu zobrazený na displeji. Čerstvě „pokreslené“ PDF pak můžete uložit do nového souboru, popř. nahradit ten stávající.

V prohlížeči Microsoft Edge už funguje kompletní editace PDF:

Toolbar vám umožní zvolit styl a barvu štětce a zvýrazňovače. Dále je tu ještě guma, tlačítka vpřed a zpět, a také režim, který dokáže všechny anotace kompletně schovat nebo je naopak zase zviditelnit. Největší přínos pro vepisování textů vidíme u tabletů s velkými displeji a dotykovými pery (Oppo, Samsung, Apple a další), u smartphonů zase uživatelé ocení rychlé podepisování bez toho, aniž by bylo nutné dokument tisknout, fyzicky podepsat a následně naskenovat.