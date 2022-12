Google vylepšil službu Najdi moje zařízení. Šifrování lokace značí brzký příchod offline vyhledávání

Google na Androidy průběžně dostává drobná vylepšení, a to skrze aktualizace Google System Updates. Jedná se o drobné updaty, ke kterým není třeba „velká“ aktualizace telefonu, kterou by Google stejně nemohl z globálního měřítka nijak ovlivnit. Na pozadí tak může americký gigant automaticky aktualizovat miliony telefonů, a to prakticky bez jakéhokoliv přičinění ze strany uživatelů. Některé funkce se však do telefonů dostanou až patřičnou verzí aplikace Google Play.

Součástí prosincové aktualizace, jejíž detaily najdete zde, je několik drobných oprav týkající se konektivity, obchodu Play Store, aplikace Google Peněženka, apod. Zřejmě nejvýraznější novinkou je však vylepšení služby Najdi moje zařízení, která umožňuje na dálku lokalizovat telefony zařazené pod přihlášeným Gmail účtem, na dálku je zamknout či kompletně vymazat. Službu si ve formě aplikace stáhnete ve smartphonu (pokud chybí mezi předinstalovanými aplikacemi), popř. se k ní přihlásíte i na webu.



V prosincové aktualizaci Google služeb byl položen základ pro tzv. Offline vyhledávání. Androidy brzy dokáží reportovat pozici ztracených zařízení, která nejsou připojena k internetu. Tímto se Google konečně dotáhne na Apple a Samsung

V prosincové aktualizace služeb Google uvádí jako novinku toto: „Služba Najdi moje zařízení nově podporuje šifrované reporty posledních známých lokací Android zařízení, a to prostřednictvím nového frameworku, který se točí primárně okolo soukromí“. A to znamená, že Google brzy funkčně dorovná identické trackovací služby, které nabízí Samsung nebo Apple. Znamená to, že tři miliardy Android zařízení po celém světě vám budou brzy pomáhat při dohledání ztracených zařízení, které zrovna nemají připojení k internetu. Jinými slovy, Offline vyhledávání, už nebude jen doménou Samsungu, ale všech Androidů.

Připomeňme, že služby pro vyhledávání zařízených spárovaných s vašim Gmail účtem nemusíte nikde nastavovat, ale je aktivní automaticky. Polohu zařízení můžete vyhledat z telefonu, popř. z webového prohlížeče. Offline hledání zatím Google oficiální cestou neoznámil, ovšem zprovoznění frameworku s šifrováním je prakticky poslední překážkou na cestě k vytvoření globální vyhledávací sítě Androidů. Očekáváme, že bude tato síť zprovozněna v první polovině příštího roku.

Představení služby Google Find My Device: