Google vylepšil syntézu řeči pro 64bitové Androidy. Mezi původní a novou verzí je výrazný rozdíl

Mobilní aplikace na Androidu mohou bezplatně využívat syntetizátor od Googlu pro převod elektronického textu do zvukové podoby. Na Androidu je k dispozici celkem 421 hlasů celkem v 67 jazycích, které mohou vývojáři použít u svých aplikací. Až dosud zněly hlasy dosti uměle, ovšem nastává změna. Všechna 64bitová zařízení s Androidem se mohou těšit na výrazné zvýšení kvality zvuku. A to díky novému hlasovému modelu a syntetizátoru.

Google vylepšil kvalitu svého enginu, a od vývojářů aplikací nebude potřebovat žádný zásah do kódu. Veškeré změny jsou součástí balíčku Speech Services by Google, který se stáhne automaticky z Google Play. Kýžené změny se objevují od verze 210390644, rozdíly mezi starou a novou verzí jsou skutečně velmi výrazné. Na vývojářských stránkách si můžete pustit původní a vylepšenou hlasovou ukázku, a to pro americkou angličtinu, portugalštinu a španělštinu. Porovnat „před a po“ můžete zde.

Nové hlasy jsou čistší a přirozenější, což lze poznat zejména u angličtiny. U zbývajících jazyků rozdíly jsou, ale podle našeho náslechu už nejsou tolik výrazné. Škoda, že v ukázkách chybí čeština, novou verzi si zatím nemůžeme poslechnout ani v Androidu. Na Google Play se nám zatím nabízí jen poslední verze aplikace ze 6. září. Updaty na vylepšený syntetizátor bude tedy ještě nějakou dobu trvat...

