Google vylepšil vyhledávání na mobilu. Odpadne procházení stránek s výsledky

Vyhledávač Google se na smartphonech dočká velké změny. Nově totiž nabídne nekonečné výsledky vyhledávání. Už tedy nebude nutné při zobrazení výsledků přepínat stránky s výsledky, po sjetí na konec výsledků se pod ně rovnou načtou ty další. Nová funkce bude přístupná skrze aplikaci Google, a to pro Android i iOS.

Google tvrdí, že tento styl zobrazování výsledků má uživatele přivést na další nápady relevantní k vyhledávanému dotazu. Podle jeho statistik totiž často uživatelé při hledání prošli až 4 stránky s výsledky, než našli to, co skutečně hledali. Nový způsob zobrazení výsledků byl už spuštěn v USA. Google neřekl, jak to bude s jeho rozšířením, ale pokud se osvědčí, lze očekávat, že se brzy dostane i do dalších zemích.

Ukázka nekonečného zobrazení výsledků Google:

Zdroj: Google