Google vylepšil webový prohlížeč Chrome v Androidu. Snadno a rychle si odhlásíte notifikace webových stránek

Google Chrome je defaultním webovým prohlížečem, který je nainstalován v úplně každém certifikovaném Androidu. Pokud i vás v poslední době překvapilo relativně hodně notifikací v horní liště s odkazy na webové stránky, které jste dříve sledovali, může to být i díky změnám v prohlížeči Google Chrome.



Vylepšená funkce Bezpečnostní kontrola

První novinkou je vylepšení funkce Bezpečnostní kontrola, která bude nově běžet automaticky na pozadí při používání prohlížeče, a bude činit proaktivní kroky k vaší ochraně. Současně se ale dozvíte, co tato bezpečnostní bariéra dělá, a často vám dá i na výběr, co se zjištěným problémem dělat dále. Podle Googlu dokáže odstranit oprávnění stránek, které už nenavštěvujete, označovat potenciálně nechtěné notifikace, chránit před automatickým schválením odběrů z webových stránek, aniž byste to měli v úmyslu, apod. Bezpečnostní kontrola dále upozorní na aktualizaci webového prohlížeče nebo prozradí, zda některá vaše hesla nebyla prolomena. Navíc si můžete zvolit i úroveň ochrany tzv. Bezpečného prohlížení.

U Androidů čekejte i snadnější odhlášení notifikací z webových stránek, které „odebíráte“, a vás už nezajímají. Hned pod notifikací se objeví tlačítko „Odhlásit“, které zastaví příjem notifikací z daného zdroje. Pokud se rozmyslíte, můžete hned v liště tuto akci vrátit zpět. Tato filtrace notifikací už funguje u vybraných Pixelů, kde došlo ke třetinovému poklesu míry notifikací. A už brzy se této funkce dočkají i Androidy v širším měřítku.



Snadné odhlášení notifikací z webových stránek

Třetí novinkou jsou jednorázová oprávnění pro webové stránky, resp. pro data, která s nimi sdílte. Když po vás web bude vyžadovat oprávnění, např. pro přístup k fotoaparátu nebo mikrofonu, jen pro jednu konkrétní funkci, můžete jej udělit jednorázově. Jakmile stránku opustíte, Google oprávnění deaktivuj. Při opětovném otevření stejné webové stránky budete muset oprávnění opětovně povolit.

Zdroj: Google Blog