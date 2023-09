Google začne kontrolovat bezpečnost aplikací přímo na Androidech. Až dosud se spoléhal na vzdálený přístup

Do Androidů se v září dostane jedna zajímavá funkce, která se týká bezpečnosti. Služba Google Play Protect totiž bude konečně umožňovat detekci škodlivých aplikací v reálném čase, což má pomoci při instalaci aplikací, které stáhnete mimo Google. I přesto, že si spousta uživatelů myslela, že aplikace za tímto účelem funguje už od svého zavedení do systému Android, bude to umět až nyní.

Google Play Protect se sice do operačního systému od Googlu dostalo před šesti lety, ovšem dodnes funguje v nepříliš obměněné podobě. Systém prochází a skenuje aplikace před možným bezpečnostním rizikem, vychází však primárně z interních seznamů známých aplikací, které jsou označeny jako potenciálně škodlivé. Např. při instalaci benchmarku Antutu, který je veden jako škodlivá aplikace se zobrazí hláška, která instalaci zabraňuje, ale existuje způsob jak instalaci ručně povolit.



Google Play Protect na Android až doskud skenoval aplikace a porovnával je s interním seznamem škodlivých položek. Nově bude Google Play aplikace skenovat ještě před instalací, a to přímo na zařízení. Zatím však není jasné, co přesně bude obchod skenovat. Mohou to být oprávnění nebo třeba známé části škodlivého kódu

Pokud do Androidu instalujete aplikaci, která systémem Play Protect ještě neprošla, telefon vám nabídne její odeslání ke vzdálené kontrole. Nově však budou tyto kontroly probíhat přímo v telefonu před instalací aplikace, a to od nové verze obchodu Google Play (37.5). I přesto, že se systém nazývá Google Play Protect, slouží primárně k testování aplikací, které instalujete mimo aplikační obchod. I při kontrolách aplikací na zařízení by však mělo být možné tuto funkci vypnout.

Představení služby Google Play Protect:

Zdroj: Google via Mishaal Rahman