Google zařadil vyšší rychlost. V nové kampani přirovnává textovou komunikaci iPhonů k pageru

Vybavíte si, jaký produkt se skrývá za označením „pager“? Jednalo se malé komunikační zařízení, které mohou pouze přijímat krátké textové nebo číselné zprávy. Jeho popularita byla velká zejména v USA, a to v době před nástupem telefonů s podporou SMS. Ovšem i v Česku fungovala pagerová síť, a to až do roku 2010 v digitální (ERMES) a analogové podobě (RDS). A právě k pagerům přirovnává Google úroveň textové komunikace u Applu.

Google v rámci kampaně #GetTheMessage zařadil na nový rychlostní stupeň a v kontaktní kampaní vyzývá Apple k podpoře standardu RCS. Na videu ukazuje zařízení iPager, který připodobňuje k textovým službám Applu, které jsou značně zastaralé. Google poukazuje na neaktuální technologii (SMS zprávy), které používají iPhony při komunikaci s Androidy. Mezi iPhony se využívá iMessage, který Apple ostatním nechce zpřístupnit, mezi Androidy pak RCS, které však Apple podporovat evidentně nehodlá.

Google přirovnává komunikaci iPhonů k pagerům:

A s tím se pojí spousta omezení, např. kontroverze mezi modrými a zelenými bublinami, absence šifrování, nefunkční skupinové chaty či horší kvalita zasílaných fotografií.