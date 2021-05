Google zasílá dotazník uživatelům Wear OS. Platformu letos čekají velké změny

Google začal uživatelům chytrých hodinek se systémem Wear OS zasílat do smartphonů notifikaci, ve které žádá o vyplnění krátkého dotazníku, který má pomoci hodinkovou platformu dále vylepšovat. V dotazníku se Google třeba ptá, jak dlouho jste minulý týden hodinky používali, které funkce na nich oceňujete, a které se vám zase naopak nelíbí.

Dotazník je součástí mobilní aplikace Wear OS, a Google svými dotazy zcela jistě sleduje návyky uživatelů hodinek. Zajímají jej však i takové věci, jaké fitness aktivity s hodinkami děláte či jaká chytrá zařízení máte aktuálně v domácnosti. U Wear OS se sice nejedná o první letošní „dotazníkové šetření“, ovšem již za pár dní (konkrétně 18. května) startuje akce Google I/O, kde by mělo být odhaleno nové směřování, dosud spíše paběrkující a dlouhodobě zanedbávané, větve Wear OS. Na hodinkách třeba do dnešního dne chybí náhrada za aplikaci Google Play Music, která nenávratně zmizela na konci loňského roku...

V souvislosti s dotazy na fitness aktivity se očekává, že by Google mohl na akci I/O představit své hodinky Pixel Watch, které by ukázaly nové směr ekosystému chytrých hodinek s Androidem v zádech. A kdo ví, možná nás opravdu čekají velké změny, letos by měl hodinky běžící na Wear OS (tj. nikoliv na Tizenu) představit i jihokorejský Samsung, a to se zcela jistě neobejde bez určitých úprav a změn uživatelského rozhraní. O jak výrazné novinky se bude jednat, napoví až konference Google I/O, na které má Google představit mj. i nová zařízení chytré domácnosti.

