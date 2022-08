Google znovu rýpe do Applu kvůli „bublinám“. Chce jej přimět k podpoře mobilních zpráv RCS

Už je to několik měsíců, co Google vytrvale upozorňuje na nekompabilitu zpráv telefonů Apple s univerzálním standardem typu RCS (Rich Communication Services). Jedná se o modernější náhradu zpráv SMS a MMS, v rámci které spolu mohou uživatelé normálně chatovat v rámci výchozí aplikace zpráv bez nutnosti používání chatovacích aplikací.

Tato služba už dnes na Androidu normálně funguje a používají ji mnozí výrobci smartphonů, jako je samotný Google, Samsung, OnePlus, Motorola a další. Uživatelé tak mohou komunikovat ve stylu messengerů i z klasické aplikace Zprávy. Tedy pokud to jejich telefony dovolí a pokud ne, bude zpráva odeslána jako běžná SMS nebo MMS. Apple je prakticky jediný z velkých značek, který toto řešení systémově nepodporuje.

Modré a zelené bubliny

Dlouhé roky totiž na iPhonech používá vlastní řešení iMessage, které sice funguje na podobném „messengerovém“ principu, ale jen v rámci Apple zařízení. Při posílání zpráv z Androidu na iPhone nebo naopak tak jakkoli kreativně sepsaná zpráva s moderními prvky (emotikony, obrázky, animace) víceméně „degraduje“ na obyčejnou SMS.

To před několika měsíci vyústilo v aféru modrých a zelených bublin. Pojmenování vychází z iMessage, kde jsou modrými bublinami označeny zprávy posílané mezi majiteli iPhonu a zelené označující zprávy zasílané ostatním zařízením na jiné platformě, většinově tedy Androidu. Právě to přispělo k dalšímu vyhrocení už tak napjatých vztahů mezi ortodoxními příznivci obou platforem.

Google teď rozjel novou kampaň zvanou #GetTheMessage, ve které jednak rýpe do Applu, ale také vysvětluje, proč je dělení na modré a zelené bubliny zbytečné. Rovněž zde firma ukazuje, jak by se vše jednoduše vyřešilo, kdyby iMessage začaly podporovat standard RCS. Dělení na barevné bubliny by rychle odpadlo a všichni uživatelé by spolu mohli navzájem moderně komunikovat, a to například včetně podpory skupinových konverzací. Kampaň na Twitteru už podpořil Samsung nebo šéf Nothingu, Carl Pei, který ji adresoval přímo samotnému Timu Cookovi.



RCS zprávy jsou dnes u nás dostupné v rámci aplikaci Google Zprávy. Stačí se jen v aplikaci ověřit telefonním číslem.

Zprávy RCS je možné dnes běžně používat i u nás. Podporuje je například aplikace Google Zprávy, kde se nazývá Funkce chatu. Nutná je jen ruční aktivace spolu s aktivní SIM od operátora, pomocí níž proběhne verifikace. K využívání služby je pak nutné, aby ji v aplikaci měli aktivní všichni účastníci konverzace. Službu RCS zpráv v ČR i v dalších zemích provozuje společnost Jibe Mobile, dceřiná firma Googlu.

Video kampaně #GetTheMessage, kde Google rýpe do Applu:

Zdroj: Google