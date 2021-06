Harmony OS hlásí po týdnu 10 milionů uživatelů a podporu Android aplikací

Nový mobilní operační systém Harmony OS slaví v Číně velký úspěch. Po týdnu od začátku jeho distribuce již běží v deseti milionech aktivních zařízení! Aktualizací se nový systém dostal do řad Mate 40, P40, Mate 30 a do tabletů MatePad Pro, v průběhu července by se měla betaverze dorazit i na řady P30, Honor 30 a Honor V30. Do konce roku má na Harmony OS běžet již 360 milionů zařízení, tj. telefonů, tabletů, hodinek i další drobné elektroniky. To se však zřejmě týká jen Číny, o globální verzi Harmony OS zatím výrobce zarytě mlčí.

To však neplatí v případě připodobnění Harmony OS ke klonu Androidu, proti čemuž se Huawei důrazně ohradil. Jenže, se ukazuje, že má systém skutečně velkou podobnost s Androidem 10. Mezi aplikacemi dokonce nechybí ani známý „easter egg“ Androidu Q, a to v podobě samostatné aplikace s tzv. „nonogramem“. Huawei se hájí tím, že při vývoji systému „použilo větší počet open-source knihoven třetích stran, včetně Linuxu, které mu umožnily značně zrychlit vývoj celého systému“.

Jenže, pak je tu i druhá strana mince. Huawei totiž uvádí, že systém Harmony OS podporuje spouštění aplikací původně napsaných pro Android. Jedinou podmínkou je to, aby aplikace podporovaly balík služeb HMS Core. A to platí prakticky o drtivé většině aplikací, které jsou již nyní u smartphonů Huawei k dispozici na aplikačním portálu App Gallery. Po aktualizaci z Androidu, s nímž už v Číně nebude představen žádný nový telefon od Huawei, tedy zůstanou stávající aplikace plně funkční. Jen pro jejich update bude sloužit jiný aplikační obchod.

Je tedy Harmony OS jen odnoží Androidu nebo není? Zatím to vypadá, že pravda bude ležet někde uprostřed. A bez vydání globální verze se ji zřejmě nikdy nedozvíme...

