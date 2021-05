Harmony OS nebude jen pro telefony. Huawei láká na nový tablet a hodinky

Huawei na 2. června připravuje premiéru finální verze operačního systému Harmony OS, v rámci které by mělo dojít i k představení prvních produktů, v nich poběží právě tento nový mobilní operační systém. Z teaserů, které postupně uvolňuje Huawei, je však zřejmé, že se nebude jednat jen o telefony, ale také o nový tablet nebo o nový model chytrých hodinek.

Huawei by měl hned zkraje června představit hodinky Huawei Watch 3, které poběží na Harmony OS. Hodinky budou mít na boku výraznou korunku, do výbavy se dostane funkce eSIM, takže hodinky zvládnou volat a přijímat hovory přímo na zápěstí, a to bez potřeby smartphonu. Výrobce u hodinek navíc slibuje delší výdrž na jedno nabití než u předchozích generací.

Další očekávanou novinkou je high-end tablet Huawei MatePad Pro 2, který má podporovat druhou generaci dotykového pera Huawei M-Pencil. Nový tablet bude k dostání ve dvou variantách, do 12,2" verze dodá displej firma Huaxing, v případě 12,6" varianty bude dodavatelem displejového panelu Samsung. U obou displejů se očekávají vyšší obnovovací frekvence, než základních 60 Hz. Výpočetní výkon zajistí Kirin 9000 s 8GB operační pamětí. Tablety budou podporovat 40W rychlodobíjení, byť kapacita baterií v tuto chvíli zatím není známa.

Premiéra Harmony OS se odehraje ve středu 2. února ve 20:00 hod. čínského času, první novinky o novém mobilní systému by se tedy měly začít na webu objevovat okolo pravého poledne našeho času.

Via Myfixguide, Sparrowsnews