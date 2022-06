Harmony OS se pozvolna rozšiřuje. Duopol Android-iOS ale v dohledné době určitě nerozbije

Objem prodaných smartphonů má podle prognózy Strategy Analytics v roce 2022 poklesnout zhruba o 4 % na 1,3 miliardy distribuovaných kusů. Na vině je válka na Ukrajině, pokračující výpadky v dodavatelském řetězci komponent pro chytré telefony, zejména čipů, ale také nejisté vyhlídky ekonomiky v následujících letech, kdy spotřebitelé omezují zbytné výdaje.

Z pohledu operačních systémů nadále ovládají trh dvě největší platformy – Android a iOS. Podle statistik Strategy Analytics dosáhl Android svého nejvyššího tržního podílu 86 % v roce 2017. Právě v tomto roce představil Apple svůj iPhone X a po dlouhé době změnil zajetý design svých telefonů. Následně začal iOS ukrajovat z koláče mobilních platforem větší kus, letos by měl dosáhnout svého maxima 18 %.

Platforma Huawei může vyrůst na ostatních

Do souboje těchto dvou velikánů se nenápadně zapojuje i třetí globální platforma Harmony OS od Huawei. Ačkoli ji někteří kritici označují za pouhý „fork“ Androidu, tedy v podstatě další z nadstaveb, které používá mnoho výrobců, díky samostatnému balíku služeb (HMS), vlastnímu marketu (AppGallery) a nezávislosti na službách Googlu, je Harmony OS považován za svébytný ekosystém.

I přes to, že Huawei své smartphony s Harmony OS prodává prakticky globálně (s výjimkou severoamerického kontinentu), daří se mu prosazovat jen velmi pozvolna. Například v letošním roce odhaduje Strategy Analytics pouze 1% podíl na trhu mobilních platforem, za dalších 5 let (v roce 2027) má dokonce platforma ze statistik zase zmizet.

To je ale ještě poměrně dlouhodobá prognóza a do té doby se může ještě hodně stát. Huawei může například svoji platformu licencovat i jiným výrobcům. Zejména v domovské Číně by to dávalo smysl, protože tamní uživatelé nemají pod kontrolou totalitního státu ke službám Googlu žádný přístup a jejich absenci tak nevnímají jako handicap.