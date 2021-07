HarmonyOS bude i pro konkurenci. V Číně jej bude nabízet Vivo, Meizu či Xiaomi

V rámci expanze systému HarmonyOS bylo jen otázkou času, než jej ve svých smartphonech nabídne i někdo jiný, než mateřský Huawei. Jako první měla do neprobádaných vod vkročit Nokia, jenže spekulace firma záhy dementovala. A tak bude řada na jiných, převážně místních, výrobcích. V Číně totiž na Google službách a aplikacích vůbec nezáleží. Tak proč to nezkusit alternativní cestou?

Nové Nokie budou první vlaštovkou, o uvedení smartphonů s Harmony OS totiž uvažuje i řada čínských výrobců. Oficiálně to oznámilo zatím jen Meizu, k němuž se zřejmě v budoucnu přidá Oppo, Xiaomi a Vivo. A to by znamenalo, že se bude Androidu postupně rýsovat dost zdatná softwarová konkurence. V první fázi však bude omezena pouze pro čínský trh, ten pravý boj nastane až ve chvíli, kdy bude Harmony OS připravený na expanzi do celého světa. Jenže, kdy se tak stane, zatím není jasné. Huawei se zatím soustředí jen na Čínu, plány pro zbytek světa zatím neoznámilo.

Zdroj ithome