„Hejt“ na Google Zprávy. Funkce chatu nechceme, jsou matoucí a nakonec zprávy z telefonu stejně neodejdou

Všichni operátoři v Česku už více než rok a půl podporují standard RCS (Rich Communication Services), který má být náhradou za „staromódní“ textové zprávy SMS. Google RCS v poslední době často vyzdvihuj a prakticky neustále se obrazí na Apple s dotazem, kdy konečně začne univerzální standard RCS podporovat. Jenže uživatelům se nelíbí zejména vynucení RCS u defaultní aplikace Zprávy na Androidu. Mohou za to tzv. „funkce Chatu“, které Google aktivuje automaticky. Méně zkušenějším uživatelům tím ale akorát zamotá hlavu.

Zatímco dříve byla aplikace Zprávy od Googlu k dispozici jen na Pixelech a také u telefonů s převážně čistým Androidem, zlom nastal vloni. Samsung společně s uvedením hodinek Galaxy Watch4 s Wear OS 3 přešel i na všech svých smartphonech defaultně na aplikaci Google Zprávy. To proto, abyste mohli i v hodinkách vidět své poslední textové konverzace. Svou dlouhodobě používanou aplikaci Zprávy sice do telefonů stále instaluje, jenže aplikace už není defaultní. A to je zřejmě ten největší problém.



Pozor na aplikaci Zprávy od Googlu, kterou poznáte podle výrazné modré ikony. Pokud ji používáte v telefonu, Google u ní po updatu aktivoval RCS. A to znamená, že odeslané SMSky se posílají přes chatové prostředí. Pokud jej protistrana nepoužívá, zprávy nikdy nedorazí do cíle!

Při prvním spuštění aplikace totiž Google vynucuje aktivaci služby RCS, která se schovává pod „Funkcemi chatu“. A to různými způsoby. U skládacího hybridu Galaxy Z Fold4 vám ukáže velké okno o aktivaci chatu s obřím tlačítkem Souhlasím, můžete však ještě na poslední chvíli vycouvat. Musíte se však dotknout nápisu „Používat Zprávy bez funkcí chatu“. Je to vlastně tlačítko, které Google zamaskoval za obyčejný text...

U skládacího Galaxy Z Flip4 vám nikdo žádný výběr nedá. Ve strohém okně se dozvíte, že vám „někdo“ zapnul vylepšené zasílání zprávy přes Wi-Fi a data. A vy můžete pouze kliknout na tlačítko Rozumím. Co to však pro uživatele vlastně znamená, a proč byste si měli Funkce chatu vypnout?

Vaše textovky nebudou doručeny

Když napíšete textovku a odešlete ji, máte za to, že je zpráva odeslaná. Jenže, pokud máte na pozadí aktivní Funkce chatu, platí to jen v případě, že stejnou funkci používá i protistrana. Pokud ne, zprávu sice zdánlivě odešlete, ale nikdy se nedoručí. Pokud textovku napíšete ve spěchu, ani nezjistíte, že z telefonu vůbec neodešla. A to až po několika hodinách, a až v náhledu zprávy bez jakéhokoliv globálního varování. A to může v běžném životě způsobit obrovské problémy.



Aby chaty fungovaly, musíte jej mít povolen vy i protistrana. A to se často nevyplatí riskovat. Funkci vypnete v nabídce se třemi tečkami, ze které se proklikáte do podnabídky „Funkce chatu“

Pokud zabrousíme do Nastavení služby, hledejte jej přes nabídku se třemi tečkami, a dále pak přes Nastavení - Funkce chatu, zjistíte, že v této nabídce je i funkce Automaticky poslat znovu jako textovou zprávu (SMS/MMS), pokud telefon zjistí, že protistrana Funkce chatu nepoužívá. Jenže, Google vám chat automaticky zapne, aniž byste chtěli, a toto důležité zaškrtávátko zcela nelogicky nechá bez povšimnutí.

Vypnutí chatu na dálku Google si je evidentně vědom toho, že pokud třeba prodáte telefon, u něhož jste si Funkce chatu nevypnuli, může vám některá textová komunikace přestat chodit úplně. Kuriozitou je však samostatný webový portál pro vypnutí chatu, který najdete zde. Stačí zadat své telefonní číslo, na které přijde ověřovací kód. Ten zadáte do druhého políčka a máte hotovo. Už na tom je vidět, že funkce chatu zase nejsou až tak „bezbolestným“ řešením.

Jenže to není všechno. Pokud střídáte telefony trochu častěji, třeba jako my v redakci, můžete se stát, že vám na váš aktuální telefon přestanou úplně chodit zprávy! Pokud totiž před výměnou zařízení funkci chatu nevypnete, mohou na stejné zařízení chodit dál až 14 dní. A pokud s vámi konkrétní osoba komunikovala jen přes chat, na nový telefon, kde chat nemáte aktivní, žádné zprávy nedostanete. Systém vidí RCS zařízení aktivní, a tak jej upřednostní před doručení klasické textovky. A je o to horší, když jste třeba starší zařízení nechali nevědomky zapnuté v šuplíku.

Jaké z toho vlastně plynou benefity?

Google funkce chatu vychvaluje, protože můžete, podobně jako v Messengeru a dalších komunikátorech, vidět, že vám někdo píše zprávu, vidíte potvrzení o přečtení a můžete si nastavit automatické stahování příloh přes mobilní data. Komunikujete skrze datovou síť takže komunikace funguje i při špatném mobilním signálu, takže to na papíře vypadá skvěle.



Pokud u staršího telefonu zapomenete vypnout Funkce chatu, jsou aktivní nadále až po dobu 14 dní! A RCS má často před textovkami přednost, takže od některých kontaktů vám příchozí SMS nemusí dorazi

V reálu je to však chaos. RCS zvládá prakticky jen aplikace Zprávy od Googlu. Nedostupnost protistrany (SMS by dorazila bez problémů) se neřeší, nehledě na to, aby funkce spolehlivě fungovala, musí mít chat aktivní i protistrana. A Google místo osvěty a vysvětlení, k čemu jsou Funkce chatu vlastně dobré, tuto položku zapíná automaticky a neřeší jakékoliv následky. Duplikace Messengeru, WhatsAppu a dalších komunikátorů prostě nedává smysl, zvláště u Androidu, kde má každý výrobce svou nadstavbu a vlastní „systémové“ aplikace.

Nejvíce matoucí to však bude pro méně zkušené uživatele Androidu, kteří v dobré víře odešlou textovku, ale to, že je odesílána přes chat, který protistrana vůbec nepoužívá, prakticky nemají šanci pochopit. Ukazují to i poslední recenze na Google Play, kde aplikace sbírá nelichotivá hodnocení zejména kvůli Funkcím chatu.

Uživatelé si stěžují na to, že i po aktualizaci se aplikace Zprávy automaticky přepíná na režim chatu, a údajně nefunguje ani náhradní odeslání přes SMS/MMS. Telefony nemožné doručení zprávy oznámí až po několika hodinách, kdy už často nemá smysl textovku znovu odesílat. Vypněte si Funkce chatu v nastavení aplikace, napište Googlu zpětnou vazbu k aplikaci a nebo rovnou přejděte na alternativní aplikace pro Zprávy. Ušetříte si tak spoustu problémů.