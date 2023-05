Historie se opakuje. Applu po updatu zezelenaly hodinky Apple Watch, už pro ně chystá potřebnou záplatu

Applu se nepovedla poslední aktualizace hodinek řady Apple Watch. Společně se systémovou verzí WatchOS 9.5 se v několika posledních generacích chytrých hodinek objevuje nepříjemný nazalenalý nádech displeje. Netýká se však uživatelů, ale pokud se objeví i u vašich hodinek, rozhodně jej poznáte na první pohled. Pokud jste ještě své hodinky od Applu neaktualizovali, raději ještě chvíli počkejte...

Zelený nádech displeje se nejčastěji objevuje na zamykací obrazovce, u notifikací a poté v ovládacím centru. U některých je zelený nádech výraznější, u jiných uživatelů zase není tolik vidět. Ovlivněna však byla velká spousta uživatelů, na Redditu hlásí zelený nádech displeje uživatelé Watch Series 4, Watch Series 5, Series Watch 6, Watch Series 7, Watch Series 8 i ti, kteří používají Watch SE z loňského roku. Zdá se, že se všem problémům vyhnuly pouze hodinky Apple Watch Ultra.



Takto vypadají hodinky Apple Watch s nádechem zelené (Zdroj: Reddit)

Příčina zeleného nádech displejů hodinek je zcela jistě softwarová, ostatně, nebylo by to poprvé. Např. u iPhonů 11 došlo před třemi lety k podobné záležitosti při aktualizaci na iOS 13.4. I tentokrát problém odstartovala a následně vyřešila softwarová aktualizace. A stejné to bude i teď, jenže opravdný update zatím není dotažený, a tak se uživatelé hodinek musí smířit s tím, že jejich displej bude, možná i delší dobu, nazelenalý.

Restart nebo režim spánku

Jak se bránit? Pokud ještě nemáte aktualizovány hodinky na nejnovější verzi, update ještě na pár týdnů odložte. A pokud už jste aktualizovali a zpozorovali jste v systému větší množství zelené, můžete zkusit hodinky restartovat. V některých případech nepěkný nádech displeje zmizí. Podle některých pomáhá i aktivace spánkového režimu, který zelený nádech eliminuje. Jenže, vzhledem k nutné aktivaci tohoto režimu se jedná jen o dočasné řešení.



Trápí vás zelený displej u hodinek Apple Watch? Problém by se mohl vyřešit restartem, popř. aktivací režimu Spánku. Jenže toto řešení je jen dočasné, na záplatu od Applu, který už o chybě ví, se zatím čeká

A pokud ne, budete muset počkat na připravovaný WatchOS 9.6, který je aktuálně ve fázi testování. Je však možné, že tato verze systému ještě neobsahuje záplatu na aktuální softwarovou chybu, takže se čekání na její případné vyřešení možná o pár týdnů protáhne.

Chyba se nevyhla ani hodinkám Apple Watch Series 8:

Zdroj: Reddit